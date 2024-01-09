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Tavşancıl TOKİ Konutları Hızla Yükseliyor

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in girişimleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Tavşancıl Mahallesi’nde başlatılan TOKİ Konutları 1. etap hızla yükseliyor.

Tavşancıl TOKİ Konutları Hızla Yükseliyor

09 Ocak 2024 Salı 13:22

 

Dilovası Tavşancıl Mahallesi’nde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir koordinesinde 3 etap çalışmaları başlatılmıştı. 2021 yılında başlatılan çalışmalar sonrası TOKİ tarafından başlatılan 20 bloktan oluşacak 1. etap 651 konut, 12 dükkan inşaatı hızlı şekilde devam ediyor. Tavşancıl ’da 488 hektar alanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları 650 günde tamamlanacak. 

 

Dilovası’nda büyük bir dönüşümün yaşandığını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz toplu konut projemiz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz’in girişimleriyle Tavşancıl’da hayat buluyor. TOKİ tarafından kentsel dönüşüm ve gelişim projesi çerçevesinde inşa edilecek yatay mimarili, mahalle kültürünü yansıtan depreme dayanıklı, 651 konut ve 12 dükkan projemiz hızla ilerliyor. Geçtiğimiz şubat ayında inşaatına başlanan TOKİ konutlarımız 1. etap çalışması hızla ilerlerken diğer taraftan daha sonra yapılacak olan yeni TOKİ konutları 2. etap kamulaştırma çalışmaları tamamlandı, proje çalışmaları devam ediyor. 3. etabın kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Dilovası’na yakışır yeni modern TOKİ konutları projesiyle birlikte ilçemizde büyük dönüşüm yaşanıyor. İlçemizdeki vatandaşlarımız sağlıklı ve güvenli yapılarla birlikte sosyal donatıları olan ve yaşam kalitesi yüksek konutlarda yaşayacak" dedi. 

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