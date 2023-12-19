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Tem'de Tır İle Kamyon Çarpıştı: Sürücüyü Vatandaşlar Ön Camdan Çıkardı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde kamyon ile tırın çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatılırken, kamyon sürücüsü vatandaşların yardımıyla aracın kırılan ön camından çıkartıldı. Kaza sebebiyle otoyolda trafik yoğunluğu yaşandı.

Tem'de Tır İle Kamyon Çarpıştı: Sürücüyü Vatandaşlar Ön Camdan Çıkardı

19 Aralık 2023 Salı 19:32

  Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu geçişi Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan F.B. idaresindeki 33 PT 842 plakalı kamyon aynı yönde giden Azerbaycan uyruklu E.G. hakimiyetindeki 57-CJ-071 plakalı Volvo marka tıra arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler araçlarını durup yardıma koştu. Sürücü F.B. vatandaşların yardımıyla kamyonun kırılan ön camından çıkartıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. 
  Kaza sebebiyle otoyolun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince orta ve sağ şeritten kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, kazalı araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. 
  Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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