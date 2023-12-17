Ünlü Youtuber Çocuklarla Buluştu

Başiskele Belediyesi, Sertaç Güngör’ü çocuklarla buluşturdu. Programa Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de katıldı. Çocukların alkışlarıyla sahneye çıkan Güngör, YouTube’un ve Youtuberların çocuklar üzerindeki etkilerine dair görüşlerini paylaştı. YouTube ve diğer internet mecralarındaki zararları içeriklerden korunmak gerektiğini söyleyen ünlü YouTuber, çocuklara internette çok fazla zaman geçirmeden eğitim ve öğretim hayatlarına daha fazla odaklanarak Türkiye'ye daha büyük hizmetler sunabileceklerini ifade etti.

Ailelere de tavsiyelerde bulunan Sertaç Güngör, anne ve babaların çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmeleri gerektiği, çocukların olduğu kadar ebeveynlerin de internet kullanım sürelerine dikkat ederek, çocuklarıyla daha verimli ve kaliteli vakit geçirmeleri çağrısında bulundu.

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği boykot çağrılarıyla da tanınan Sertaç Güngör, söyleşide işgalci terör devleti İsrail’in Gazze’deki Müslümanlara yönelik gerçekleştirdiği dini ve etnik soykırım, zorla yerinden etme, ablukalar ve boykot meselelerine de değindi. Gazze'de yaşanan zulme karşı israil'e destek veren firma ve şirketlerin ürünlerinin boykot edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, boykotun rehavete kapılmadan topyekun devam etmesi gerektiğini söyledi.

Program sonunda sahneye çıkan Yasin Özlü, katılımlarından dolayı Sertaç Güngör'e teşekkür etti.

İHA