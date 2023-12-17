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Yerdeyken Tekmeleyip Kemerle Dövdüler: Dehşet Anları Kamerada

- Kent meydanında acımasızca darbettiler

Yerdeyken Tekmeleyip Kemerle Dövdüler: Dehşet Anları Kamerada

17 Aralık 2023 Pazar 12:48

 Kocaeli’de eğlence mekanında 2 şahıs ile kalabalık grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kentin göbeğinde yere yatırılan ve tekmelenen iki kişi ardından kemerle feci şekilde darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.   
 
  Olay, İzmit ilçesi Kemal Paşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanında 2 şahıs ile kalabalık grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Dışarıya taşan olayda, 2 şahıs karşı taraftaki 4 şüpheli tarafından feci şekilde darp edildi. Yere yatırılan 2 kişi tekmelerin hedefi oldu. Hızına alamayan saldırganlar bellerindeki kemerleri çıkartarak, 2 kişiyi acımasızca dövdü. Aldığı darbeler sonucu 2 kişiden birinin hareketiz şekilde kaldığı görüldü.  
 
  O anlar kameraya yansıdı 
  Öte yandan dehşete düşüren anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde, saldırganların, yere yatırdıkları 2 kişiye tekme attığı ardından bellerindeki kemerleri çıkartarak darp ettiği anlar yer aldı. Ayrıca, gruptaki diğer kişilerin olan biteni izlediği ve çevreyi kontrol ettiği görülüyor. 




İHA
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