Zabıtadan Kasap Ve Şarküterilerde Denetim

Çayırova’daki ilçe sakinlerinin temiz ve güvenli gıdaya ulaşımı için denetimlerine ara vermeden devam eden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son olarak Çayırova’daki kasap ve şarküterileri denetimden geçirdi. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki kasap ve şarküterileri denetledi. Ekipler, belirledikleri program ve vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda hazırladıkları plan kapsamında kasap ve şarküterilere giderek, raf fiyat etiket, hijyen, ruhsat ve raf-kasa fiyat denetimi gerçekleştiriyor. Yapılan rutin denetimler doğrultusunda, ilçe sakinlerinin temiz ve güvenli gıdaya ulaşması sağlanırken, kasada ve raflarda oluşabilecek fiyat farklarının da önüne geçilerek, olası müşteri mağduriyeti durumları ortadan kaldırılıyor.

DENETİMLER SÜRECEK

Yapılan denetimde kasap ve şarküterilerden hijyen belgesi istenirken, firma ruhsatının görünür yerde olması talep edildi. Rastgele seçilen ürünlerin kasa ve raf fiyatlarının da kontrol edildiği denetimlerde, fiş ve kontrollerinin ardından tespit edilen aksaklık varsa, ilgili uyarılar firmalara iletilerek tutanak işlemleri yapılıyor. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki gıda satış noktalarında denetimlerine aralıksız devam edeceklerini dile getirirken, vatandaşların ilgili konularda şikayetleri oluşması durumunda belediyenin 0 (535) 665 40 40 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı’na bildirmelerini istedi.