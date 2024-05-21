Çayırova’da Restoran Ve Manavlara Denetim

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüketicilerin haklarını korumak ve alışveriş sırasında yaşayacakları sıkıntıları önlemek adına denetim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda ilçedeki restoran, kafe, manav, market, kasap vb. iş yerlerini düzenli aralıklarla denetleyen Çayırova Zabıtası’na, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de eşlik ediyor. Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bugün Çayırova’daki restoran ve manavlar kontrol edildi. Ticaret İl Müdürlüğü ile Çayırova Zabıtası ekipleri, ilk olarak ilçedeki restoranlara giderek fiyat tarifesi denetimi gerçekleştirdi. Yeni yılla birlikte yürürlüğe giren restoranların girişlerinde ürün fiyat listesini kontrol eden ekipler, bununla beraber kasa ve menü fiyat farkı denetimi de gerçekleştirdi.

Restoranlarda gerçekleşen denetimlerin ardından ilçedeki manavları da gezen ekipler, ürünlerin fiyat etiketlerine, genel hijyen kurallarına, ve çalışma ruhsatlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin ardından Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ile Çayırova Zabıtası ekipleri, tutanak hazırlarken, aksaklık tespit edilen işyerlerinde cezai işlem gerçekleştiriyor. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Çayırovalı ilçe sakinlerinin tüketici haklarını korumak adına denetimlerin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

İHA