GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ TOBB TİCARET ODALARI KONSEYİNE SEÇİLDİ

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Yönetim Kurulu Başkanımız Abdurrahman Aslantaş, TOBB Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun tensipleriyle TOBB Ticaret Odaları Konseyine seçilmenin büyük bir onur olduğunu belirterek şunları ifade etti: "Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında ticaret odalarının oynadığı kritik rolün bilinciyle, TOBB Ticaret Odaları Konseyinde yer almak, iş dünyasının ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde dile getirmek açısından önemli bir fırsattır. Önümüzdeki dönemde, sektör temsilcileri ile birlikte ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlayacak projeler üretmek ve ticaret hayatının güçlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek için büyük bir gayret göstereceğiz. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."
Yönetim Kurulu Başkanımızın TOBB Ticaret Odaları Konseyine seçilmesi, yalnızca Gebze Ticaret Odamız için değil, aynı zamanda üyelerimiz başta olmak üzere iş dünyamız için de önemli bir adımdır. Bu görev, ülkemizin ticari gelişimine katkı sunma, girişimcilik ekosistemini destekleme ve sanayi-ticaret iş birliğini güçlendirme açısından büyük bir sorumluluk getirmektedir. Yeni görevimiz de ülke ekonomimizin büyümesine katkı sağlayacak projeler ve girişimlerde yer alarak, üyelerimizin ve iş dünyamızın güncel ihtiyaçlarını TOBB bünyesinde dile getirmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz.
(Ömer İLGEÇ)