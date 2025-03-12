GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ TOBB TİCARET ODALARI KONSEYİNE SEÇİLDİ

Gebze Ticaret Odası olarak büyük bir gurur ve mutlulukla duyurmak isteriz ki, Yönetim Kurulu Başkanımız Abdurrahman Aslantaş, çatı birliğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Odaları Konseyine seçilmiştir.

Bu önemli görev, üyelerimiz ve iş dünyası açısından büyük bir sorumluluk olduğu kadar, üyelerimizin gelişimine katkı sağlama noktasında önemli bir fırsat da sunmaktadır. TOBB Ticaret Odaları Konseyi, Türkiye’deki ticaret odalarının temsilcilerini bir araya getirerek, iş dünyasının ihtiyaçlarını belirleyen, ekonomik gelişmelere yön veren ve ticaret hayatının iyileştirilmesine yönelik politikalar oluşturan en önemli kurullardan biridir. Konsey, ülkemizin ticari dinamiklerini güçlendirmek, sektörler arası iş birliğini artırmak ve sürdürülebilir büyüme stratejileri geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Yönetim Kurulu Başkanımız Abdurrahman Aslantaş, TOBB Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun tensipleriyle TOBB Ticaret Odaları Konseyine seçilmenin büyük bir onur olduğunu belirterek şunları ifade etti: "Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında ticaret odalarının oynadığı kritik rolün bilinciyle, TOBB Ticaret Odaları Konseyinde yer almak, iş dünyasının ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde dile getirmek açısından önemli bir fırsattır. Önümüzdeki dönemde, sektör temsilcileri ile birlikte ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlayacak projeler üretmek ve ticaret hayatının güçlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek için büyük bir gayret göstereceğiz. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."