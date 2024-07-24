10 kilometre yeni yol 38 kilometre yolda regraj yapıldı

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2024 yılı ilk ayında yapılan çalışmalara ilişkin raporunu yayınladı. Raporda kaldırım ve bordür çalışmalarına ek olarak 2 bin 600 ton asfalt yama, 10 kilometre yeni yol açma ve yaklaşık 38 kilometre mevcut yolun reglaj çalışmalarının yapıldığı aktarıldı.

Düzce Belediyesi, şehir merkezinde yürütülen alt yapı çalışmalarına ek olarak üst yapıların düzenlenmesi ve yeniden inşa edilmesi konusunda aralıksız çalışmaya devam ediyor. Yaz dönemi ile çalışmalara hız veren Fen İşleri Müdürlüğü de 2024 yılı ilk 6 ayında yapılan yatırımları kapsayan bir rapor yayınladı. Sorumluluk alanı sürekli gelişen şehrin muhtelif yerlerinde yürütülen çalışmaları barındıran raporda 10 kilometre yeni yolun açılması ve 38 kilometre mevcut yolda reglaj çalışması yapılarak iyileştirilmesi ve bozuk olan yollarda 2 bin 700 ton asfalt yama yapılarak düzeltilmesi dikkat çekti.

24 bin metrekare kaldırım inşa edildi

Araç ve yaya trafiğinin sorunsuz şekilde işlemesi açısından büyük önem taşıyan kaldırım inşası da ilk 6 ayda 24 bin metrekare olarak kayıtlara geçti. Öte yandan kaldırım hatları boyunca 13 bin metre bordür, 520 adet beton duba uygulamaları yapılarak kaldırıma araç parkının önüne geçildi ve 2 bin metrekareden fazla şehir estetiğine uygun beton kaldırım uygulaması yapıldı.

Projelerde kayda değer gelişmeler yaşandı

Aziziye mahallesinde inşa edilen yeni pazaryerinin kullanıma açılması sonrası, 5 bloktan oluşan eski pazaryeri alanının yıkımı da tamamlandı. Ayrıca Asar Deresi Projesi’nin ikinci asma köprüsü tamamlanarak betonarme yapıların yapımına başlandı. Yine Hamidiye Mahallesi’nde inşa edilen 2 bin 337 metrekare kapalı alana sahip yeni pazaryeri projesi tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. Halen Cedidiye Kent Meydanı projesini yürüten ekipler, çalışmaların büyük kısmını tamamlayarak bölgeyi peyzaj çalışmalarına hazır hale getirdi.

İHA