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12 ilçede aşure dağıtılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geleneği bu yıl da sürdürerek, 12 ilçede aşure dağıtacak.

12 ilçede aşure dağıtılacak

12 Temmuz 2024 Cuma 13:55

Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği program çerçevesinde hazırlanacak aşureler, porsiyonluk kaplara konularak vatandaşlara ikram edilecek. Birlik ve beraberliği amaç edinilerek kaynatılacak aşureler, 16-19 Temmuz tarihleri arasında 12 ilçede esnaf ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde dağıtılacak. 
 Program çerçevesinde aşure ikramları 16 Temmuz Salı günü 13.30’da Kartepe Köseköy Pazarı’nda, 14.00’te Çayırova Fatih Caddesi’nde, 17 Temmuz Çarşamba günü 13.30’da Gölcük Anıtpark ve Eski Kandıra Belediyesi’nin karşısında, 16.00’da Dilovası Kent Meydanı’nda, 20.30’da Başiskele Sahili’nde, 18 Temmuz Perşembe günü 13.30’da Körfez Belediyesi’nin arkasında, 14.00’te Gebze Kent Meydanı’nda, 16.00’da Darıca Çınaraltı’nda, 19 Temmuz Cuma günü 14.00’te Cumhuriyet Bulvarı ve Karamürsel Pazarı’nda, 16.00’da ise Derince Meydanı’nda gerçekleştirilecek. 
    


İHA
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