2 gündür kendisinden haber alınamayan adam evinde ölü bulundu





Olay, Cedit Mahallesi Maslak Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 55 yaşındaki Erdoğan Sipahioğlu'dan 2 haber alamayan komşuları durumdan şüphelenerek kapıyı çaldı. Kapının açılmaması üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kapıyı açıp içeri kontrol ettiğinde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölüm nedeninin belirlenmesi için Erdoğan Sipahioğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA