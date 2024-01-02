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2023’Te, Bin 558 Çift Dünya Evine Girdi

2023 yılı boyunca Çayırova Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na başvuran bin 558 çift dünya evine girdi.

2023'Te, Bin 558 Çift Dünya Evine Girdi

02 Ocak 2024 Salı 12:20

 

 

Nüfusun her geçen yıl bir önceki yıla göre arttığı Çayırova’da, nikah işlemleri sayıları da artıyor. Buna göre 2023 yılında da Çayırova’da kıyılan nikah sayısı geçen yıla oranla artmış durumda. Çayırova Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na başvuran bin 558 Çayırovalının nikahı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yer alan nikah salonlarında kıyıldı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırovalı çiftlerin nikah akdini gerçekleştirerek, dünya evine giren Çayırovalıların mutluluklarını paylaştı.


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