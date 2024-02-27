28 Şubat Darbesi'nin En Büyük Mağduru Başkan Pembegüllü

28 Şubat Darbesi Gebze'yi ezdi geçti. Merhum başkan Ahmet Pembegüllü darbeciler tarafından işkence gördü. 28 Şubat darbesinin en büyük mağduru Gebze bölgesiydi. Gebze bölgesinin iki kez üst üste seçilmiş Ahmet Pembegüllü ve çalışma arkadaşları operasyonlarla gözaltına alınmış, devlet güvenlik mahkemlerince yargılanmış, işkencelere tabi tutulmuş, daha sonra dava beraat ile sonuçlanmıştı. 28 Şubat Post moders darbe girişimin 27. yılında merhum belediye başkanı Ahmet Pembegüllü'yi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz. www.gebzegazetesi.com olarak daha önce yaptığımız haberi sizlerle paylaşıyoruz.

Baki Kalan Gök Kubbe de Hoş Bir Seda imiş



Gazeteci ve Belgeselci olarak, 45 yıllık gazetecilik anılarımı yazıp sizlerle paylaşarak tarihe not düşmek istiyorum. Tarihten ders ve ibret alınsın istiyorum. Yanlışlar tekrarlanmasın, tarih tekrar etmesin arzu ediyorum.

Aradan geçen uzun yıllara rağmen, 28 Şubat darbesinin yıl dönümü arifesine de yeni darbelerden ve darbe tehlikesinden söz edilmesi ve darbe tehdidinin tartışılıyor olması bile tarihten ders ve ibret alınmadığının bir göstergesi.

28 Şubat darbesinde, Gebze Bölgesi büyük zarar gördü. Gebze’de bu süreçte yaşananlar haksız suçlamalar ve daha neler neler yaşanan bu süreç ve sebep olanlar vicdanlar da mahkûm oldu. Merhum Ahmet Penbegüllü vefatından bir ay önce tüm davalar ve suçlamalardan berat etti.

Gebze de bir döneme imzasını atan Gebze belediye başkanı Ahmet Penbegüllü’nün vefat yıldönümün de, yıllar önce Eşiyle yaptığımız söyleşiyi 28 Şubat darbesinin yıl dönümü arifesinde bir kez daha siz değerli okurlarımla paylaşmak istiyorum.

EŞİ BAŞKAN PENBEGÜLLÜYÜ ANLATIYOR

Gebze’de iki dönem belediye başkanlığı yapan 28 Şubat Post modern Darbe girişiminde büyük sıkıntılar çeken haksız yere tutuklanıp uzun yıllar ceza evinde yatan Gebze Belediyesi Eski Başkanı Ahmet Penbegüllü’nün vefatının üzerinden 10 yıl geçti. 10 yıl önce genç diyebileceğimiz yaşta aramızdan ayrılan Penbegüllü’ye Gebze kamuoyu siyaset arkadaşları ve onun döneminde iş ve aş sahibi olanlar gerekli önemi göstermediler.

Ancak dün Hizmet İş Sendikası, Gebze Belediyesi ve Penbegüllü ailesi ilk kez bir araya gelerek mezarı başında bir anma toplantısı düzenledi. Penbegüllü’ye vefa adına yeterli olmasa da bir başlangıç keşke Penbegüllü dönemi 28 Şubat Darbesinde Gebze’nin neler kaybettiği her yönüyle kamuoyuyla paylaşılıp geniş salon toplantıları organize edilseydi.

PEMBEGÜLLÜ’NÜN EŞİYLE SÖYLEŞİ

Ahmet Penbegüllü’nün Eşi Yurdagül Hanımla dün telefonla söyleşi gerçekleştirdik. Bayan Penbegüllü oldukça duygusal ve 10 yıldan beri içinde bulunduğu ortamı bize değerlendirirken Penbegüllü’nün vefatından sonra beynim bomboş çok değerli bir insandı Gebze’ye cok büyük hizmetler yaptı kendisine Yüce Allahtan rahmet niyaz ediyorum. Merhum Penbegüllü iyi bir eş iyi bir başkan iyi bir yönetici olarak çok önemli ve başarılı hizmetlere imza atan bir isimdi. Onun boşluğu doldurulamadı zaman geçtikçe Penbegüllü’nün yaptığı çalışmaların önemi anlaşılacak Diyen Bayan Penbegüllü 10 yıldır yaşadıklarını ifade etmekte zorlandığını sözlerine ekledi. Anma toplantısını organize edenlere teşekkür ettiğini bildirdi.

PEMBEGÜLLÜ İLE İLGİLİ NELER YAZMIŞTIK

Gebze Belediye Başkanı Ahmet Penbegüllü’nün vefatı 28 Şubat Darbesinde yaşananları daha önceden burada kaleme almıştım onları sizlerle paylaşıyorum.

GEBZE BAŞKANINI KAYBETTİ

Ve tarihin acı bir tesadüfü olarak 28 Şubat 1997’de Post Modern Darbeye maruz kalan Dönemin Başbakanı, Milli Görüş’ün efsane lideri Merhum Necmettin Erbakan yine bir 28 Şubat’ın arifesinde 27 Şubat 2011 günü hayatını kaybetti. 28 Şubat’ın eseri uygulamaların hedefinde olan ve Batı Çalışma Grubu’nun faaliyetleri sonucu Gebze Belediye Başkanı Merhum Ahmet Penbegüllü 14 ay cezaevinde tutuklu kalmış, beraat etmesine rağmen cezaevi koşullarında gördüğü işkenceler sonucu yakalandığı Kanser hastalığına yenik düşerek genç yaşta hayatını kaybetmişti.

28 ŞUBAT BASKILARINDAN ESER KALMADI

28 Şubat’ın yaşandığı günlerde sadece Ahmet Penbegüllü değil, onunla birlikte başkan Yardımcılar Abdullah Yağcı, Necmi özen, Mahmut Yandık gibi Gebze’nin önemli isimleri, personelleriyle birlikte tutuklanmış ve yargılama süreci sonunda beraat etmişlerdi. Bu süreç bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ı da 10 ay hapse mahkum ettirmişti. 28 Şubat’ın en acı uygulamalarından olan başörtü yasağı hem eğitim kurumlarında hem de kamu da kaldırılırken, kapatılan İmam Hatip Okulları’nın Orta kısımları yeniden açıldı, üstelik 8 yıllık kesintisiz eğitim sistemi de 4+4+4 olarak değişti. O günlerde baskının simgesi olan Başörtü, artık TBMM’de bile Milletvekilleriyle beraber yer aldı.

BİR BELEDİYE BAŞKANI BÖYLE TUTUKLANMIŞTI

Ve bugün gazetemiz arşivlerinde yer alan yer alan iki fotoğraf karesi. İşte bu iki fotoğraf her şeyi özetliyor. Birinci karede merhum Ahmet Penbegüllü 28 Şubat’ın baskıcı uygulamaları sonucu tutuklu kaldığı cezaevinden elleri kelepçeli olarak Jandarma nezaretinde mahkemeye götürülürken görünüyor. Penbegüllü ile birlikte Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Yandık da aynı şekilde elleri kelepçeli ve Jandarma nezaretinde. İki isim de gördükleri baskı ve zulümler, işkencelerden dolayı ve yaşadıkları haksızlığın verdiği mağduriyetle boyunları bükük.

GÖREV ŞEHİDİ

Ve o günleri yaşayanların ifadeleri. Gazetemizin bu konuda daha önce yaptığı geniş çalışma da Gebze eski belediye başkanı Ahmet Penbegüllü’nün kardeşi Mehmet Penbegüllü, ağabeyi Ahmet Penbegüllü’nün görev şehidi olduğuna inandığını söyleyerek, “Gözaltına alındıktan sonra bir sanayici olarak biz de çok büyük sıkıntılar yaşadık. O gözaltına alındıktan sonra işyerine sürekli subaylar gelerek baskı altına alındık, o dönem çok kötü geçti ve ekmeğe muhtaç olduğumuz bir dönemdi. Acısı her zaman içimizi yakıyor, ben hakkımı helal etmiyorum. Allah da öbür dünyada hesabını sorsun” demişti.

“CEZAEVİ GÖRÜNTÜSÜNÜ UNUTAMIYORUM”

Merhem Ahmet Penbegüllü’nün eşi Yurdagül Penbegüllü de “Aybaşında maaşını alınca gider biraz para alırdım ki ayın sonunu getirelim, yoksa cebinde ne varsa fakire fukaraya dağıtırdı, ayrıca cezaevine girerken çok dolgun ve etli idi, çıkarken ki durumu ise Afrika’daki insanlar gibi olmuştu, bu durumu hiç unutamıyorum” diye konuşmuştu.

“28 ŞUBAT’IN GEBZE’DE BEŞ AYAĞI VARDI!”

Dönemin Gebze belediye başkan yardımcısı Arif Alpaydın ise olayın medya, siyaset, iş, dünyası ve üniversite ayağı olduğunu ifade etti. Gebze Ticaret Odası’nın o dönem işin içinde olduğunu söyleyen Alpaydın, “Gebze’den Uğur Dündar ve Tuncay Özkan gibi gazetecilere sürekli haber servisleri ve ispiyonlamalar yapıldı. Bugün, o ispiyoncuların da sanık sandalyesine oturması gerekir” dedi.

“O OPERASYON PENBEGÜLLÜ İÇİN YAPILDI”

Dönemin en önemli mağdurlarından Abdullah Yağcı da operasyonun bizzat eski belediye Başkanı Ahmet Penbegüllü için yapıldığını söyledi. Mahkemede herkese Penbegüllü için aleyhte ifade verilmesi için basık yapıldığını da söyleyen Yağcı, “Organize şubede sorgulanırken bunu açıkça bize söylediler, Penbegüllü için aleyhte ifade versek bizi de bırakacaklardı. Bu süreçlerden ders almamız gerekiyor. Gazeteci Erhan Durak’a kitap için teşekkür ediyorum” dedi.

ERBAKAN İLE 28 ŞUBAT BELGESELİ

www.gebzegazetesi.com vewww.belgeselyayincilik.com 28 Şubat darbesini gerçekleştirenler 28 Şubat’ın bin yıl süreceğini söylüyorlardı. 28 Şubat, 1000 yıl sürmedi. Ancak, 28 Şubat darbesiyle hesaplaşma başladı ve devam ediyor. Zaman geçtikçe 28 Şubat’ın bütün çirkinlikleri 28 Şubatçıların yaptığı ihanetle, kötülükler bütün çıplaklığıyla ortaya çıkıyor ve çıkmaya da devam edecek. Bugüne kadar Gazetemiz kurucusu İsmail Kahraman 28 Şubat süreciyle ilgili birçok araştırma yazısı kaleme alıp, röportajlar yaptı. Post Modern darbe Türkiye uzun yıllarını ve enerjisi kaybettirdi. 28 Şubat darbesini mağdur başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile vefatından kısa bir süre önce 28 Şubat darbesiyle ilgili ayrıntılı ve geniş açıklamayı Devri Alem Belgesel TV programı kameralarına yapmıştı. Vefatının ardından geçen 3 yıla rağmen merhum Erbakan bugün hala hafızalarda Türk siyasetine damga vuran bir lider olarak anılıyor.adreslerinden Merhum Erbakan ile yaptığımızı röportajı izleyebilirsiniz.

Evet, 28 Şubat’ın Gebze’deki mağdurlarının yaptığı açıklamaları ve dönemin Başbakanı merhum Erbakan ile geçmişte yaptığımız söyleşinin ayrıntılarını sizlerle paylaştık. 28 Şubat’ı gerçekleştirenlerden tam anlamı ile hesap sorulmalı. Türkiye’nin ve özellikle Gebze’nin büyük acılar yaşadığı olay hakkında bilimsel bir çalışma gerçekleştirilerek ders ve ibret alınması noktasında gelecek kuşaklara aktarılmalı. Gebze Belediyesi ve Penbegüllü Belediye başkanlığı çok zor ve meşakkatli bir meslek. 35 yıllık Gazetecilik hayatımda belediye Başkanlarını yakından takip eden Gazeteci olarak birçok Başkanı yakından tanıdım. İhtilal öncesi Gebze Belediye başkanı Sedat Tüze, İhtilal sonrası Kubilay İlgün, Gebze’ye bağlı nahiye merkezi olan Darıca, Hereke ve Şirinyalı Belediye başkanlarını dün gibi hatırlıyorum. Birçok başkan gelip geçti. Ancak bu başkanlar içerisinde en çok konuşulan ve Gebze’de izi olan başkanlar arasında Ahmet Penbegüllü’nün ayrı bir yeri var. Ahmet Penbegüllü döneminde Gebze belediyesi sıkıntılar, olaylar Gözaltı ve operasyonlarla geçti. Tam anlamıyla sıkıntılı bir dönemdi. Onlarca kişi hapse atılıp, yıllarca süren davalar sonuçta beraatle neticelendi. Ancak, olan Ahmet Penbegüllü’ye oldu ve Penbegüllü hayatının en önemli anında ebedi aleme göçtü.

PEMBEGÜLLÜ VE GEBZE BELEDİYESİ

Penbegüllü Gebze Belediyesi’nde birçok ilkleri gerçekleştiren bir isim. Bu konu ayrı bir yazıda incelenebilir. Ancak basın açısından her ay sürekli basın toplantısı düzenleyen, deyim yerindeyse aylık basın aracılığıyla kamuoyuna hesap veren bir isimdi. Ahmet Penbegüllü döneminde ki diğer belediye başkanları bu geleneği yapmadılar. Bugünkü başkanlarımız ise çok nadir basının karşısına çıkıyorlar. Aslında Belli zaman arılıklarıyla başkan ve siyasilerin basın toplantısı düzenlemeleri her bakımdan önemli.

20 YILLIK BASIN TOPLANTISININ VİDEOSU

http://www.youtube.com/watch?v=XzLU67oSNT0&feature=youtu.be Sosyal Medya çok hızlı gelişiyor. Sosyal Medyanın hızına yetişenler her alanda başarılı olacaklar. Bizde kurum olarak Sosyal Medya’nın tüm imkânlarını kullanmaya çalışıyoruz. Gerek yazılı, gerekse görsel olarak Sosyal medya üzerinden bölgemizin sesini dünyaya duyuruyoruz. 20 yıl önce merhum Ahmet Penbegüllü’nün basın toplantısı video görüntüsünü arkadaşımız Ali Şahin sosyal medya üzerinden bizimle paylaştı. Penbegüllü’nün başkanlığa geldiği ilk yıllar, toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili makam odasında düzenlediği basın toplantısına merhum Ragıp Demirkol, Mustafa Arslan ve birkaç gazeteci olarak katılmış sorular sorup cevaplar almıştık. Siyah sakalıyla Penbegüllü sorularımızı cevaplandırırken o dönem Güzeltepe Belediye Başkanı olan Yaşar Alkan da önemli açıklamalar yapıyor. Biz soruyoruz, Penbegüllü ve Alkan cevaplandırıyor. Videoyu baştan sona izlediğimde gerçekten farklı duygular yaşadım. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değermiş. 20 yıl önceki görüntüler… Bu görüntüleri sizlerle de paylaşıyoruz. Görüntüleriadresinden izleyebilirsiniz.

Penbegüllü’ye Vefa

Evet Penbegüllü ile ilgili özetle bunları yazmıştık daha başka yazılarda var geçmişi unutmamak gerekiyor tarih ders ibret almak için vardır. Vefa ise bizi biz yapan en önemli değerdir. Ahmet Penbegüllü’yü vefat yıl dönümünde anan tüm kişilere teşekkür ediyor Rahmetli Ahmet Penbegüllü’ye Allah’tan rahmet diliyorum.