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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMININ 101. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

Kocaeli Cumhuriyet Bayramı kutlama programı.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMININ 101. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

28 Ekim 2024 Pazartesi 13:48

    28 EKİM 2024 PAZARTESİ

    13.00   Çelenk Sunma Töreni

    YER:    Kent Meydanı Atatürk Anıtı

·       Çelenk Sunumu (Valilik - Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı)

 

·       Saygı Duruşu

 

·       İstiklal Marşı Eşliğinde Şanlı Bayrağımızın Göndere Çekilmesi

29 EKİM 2024 SALI

 10.00    Tebriklerin Kabulü

YER:     Valilik Karamürsel Alp Salonu           

10.30     Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni

YER:      Kocaeli Valiliği A Kapısı Önü (Eski Perşembe Pazarı Yönü)

·                Kocaeli Valisi, Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından törene katılanların ve halkın bayramının kutlanması,

·                Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

·                Kocaeli Valisi Sayın İlhami AKTAŞ tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma,

·                Şiirin Okunması,

·                Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı Konseri

·                Tören Geçişi

 

18.30      Fener Alayı

Başlangıç: İzmit Kültür Tepesi Atatürk Anıtı önü Yürüyüş Yolu’ndan Anıtpark’a kadar

20.00      Kabul Töreni

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