13.00 Çelenk Sunma Töreni
YER: Kent Meydanı Atatürk Anıtı
· Çelenk Sunumu (Valilik - Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı)
· Saygı Duruşu
· İstiklal Marşı Eşliğinde Şanlı Bayrağımızın Göndere Çekilmesi
29 EKİM 2024 SALI
10.00 Tebriklerin Kabulü
YER: Valilik Karamürsel Alp Salonu
10.30 Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni
YER: Kocaeli Valiliği A Kapısı Önü (Eski Perşembe Pazarı Yönü)
· Kocaeli Valisi, Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından törene katılanların ve halkın bayramının kutlanması,
· Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
· Kocaeli Valisi Sayın İlhami AKTAŞ tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma,
· Şiirin Okunması,
· Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı Konseri
· Tören Geçişi
18.30 Fener Alayı
Başlangıç: İzmit Kültür Tepesi Atatürk Anıtı önü Yürüyüş Yolu’ndan Anıtpark’a kadar
20.00 Kabul Töreni