28 EKİM 2024 PAZARTESİ

13.00 Çelenk Sunma Töreni

YER: Kent Meydanı Atatürk Anıtı

· Çelenk Sunumu (Valilik - Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı)

· Saygı Duruşu

· İstiklal Marşı Eşliğinde Şanlı Bayrağımızın Göndere Çekilmesi

29 EKİM 2024 SALI

10.00 Tebriklerin Kabulü

YER: Valilik Karamürsel Alp Salonu

10.30 Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni

YER: Kocaeli Valiliği A Kapısı Önü (Eski Perşembe Pazarı Yönü)

· Kocaeli Valisi, Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından törene katılanların ve halkın bayramının kutlanması,

· Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

· Kocaeli Valisi Sayın İlhami AKTAŞ tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma,

· Şiirin Okunması,

· Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı Konseri

· Tören Geçişi

18.30 Fener Alayı

Başlangıç: İzmit Kültür Tepesi Atatürk Anıtı önü Yürüyüş Yolu’ndan Anıtpark’a kadar

20.00 Kabul Töreni