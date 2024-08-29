Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 102.Yıldönümünü coşku ve gururla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, canları pahasına vatan topraklarını bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi, bu uğurda her türlü fedakarlığı göstermiş olan gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI
Ağustos ayı, milletimizin köklü tarihinde kazandığı sayısız zaferlerin önemli bir bölümünü oluşturan “Zaferler Ayı”dır. Bu özel ay, 26 Ağustos 1071’ de Sultan Alparslan komutasında kazanılan Malazgirt Zaferi ve bu zaferde milletimize işleyen inanç, azim ve kararlılık ruhunun uzun yıllar geçse dahi süren etkisiyle 26 Ağustos 1922’ de başlayarak 30 Ağustos 1922’de Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK önderliğinde Büyük Taaruz’ la taçlanan bir diriliş ayıdır.