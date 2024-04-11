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4 günde 29 bin 98 vatandaş Kartepe Teleferiğini kullandı

Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Kartepe Teleferiğini 4 günde 29 bin 98 vatandaş kullandı

4 günde 29 bin 98 vatandaş Kartepe Teleferiğini kullandı

11 Nisan 2024 Perşembe 15:57

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin vizyon projelerinden olan Kartepe Teleferik hattı, açıldığı günden bu yana vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. 9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinin başlangıcı olan 6 Nisan Cumartesi günü sabahından 9 Nisan Salı günü (Arefe Günü) akşamına kadar 29 bin 98 vatandaş Kartepe Teleferiğini kullandı. Önümüzdeki aylarda teleferiğe olan ilginin artarak devam etmesi bekleniyor.

 

TELEFERİK YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR
Kış turizminin cazibe merkezlerinden birisi olan Kartepe, her sezon yüzbinlerce vatandaşı ağırlıyor. Kocaeli Büyükşehir’in vizyon projelerinden birisi olan Kartepe Teleferiği açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Teleferiği kullanan vatandaşlar, yeşilin, denizin ve doğanın muhteşem manzarasının tadını çıkarıyor. Kartepe Teleferiği 15 Nisan Pazartesi gününe kadar ücretsiz bir şekilde hizmet verecek. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir, teleferik hattının başlangıcı olan Derbent İstasyonundaki katlı otopark inşasına da devam ediyor.

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