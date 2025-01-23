5G Yatırım Miktarları Artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, operatörlerin 5G’ye geçiş için yatırımlarını hızlandırdığını ve 2023 yılının ilk dokuz ayında bu yatırımların yüzde 57,8 oranında arttığını açıkladı. Bakan, Türkiye’nin dijitalleşme yolunda önemli adımlar attığını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin

5G

’ye geçiş sürecinde operatörlerin

yatırım

larını hızlandırdığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, 2023 yılının ilk dokuz ayında, operatörlerin 5G teknolojisine yönelik yatırımlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,8’lik bir artış gerçekleştiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, dijitalleşmenin her sektörde önemli bir yer tuttuğunu ve teknolojinin, üretim ile hizmet sektörlerindeki iş yapış süreçlerinde büyük kolaylıklar sağladığını vurguladı. Uraloğlu, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 444’e ulaştığını, sabit telefon abone sayısının 9,2 milyon, mobil abone sayısının ise 94,5 milyon olduğunu aktardı.

Mobil ve geniş bant internet abone sayıları arttı

Mobil yaygınlık oranının yüzde 110,7 olarak belirlendiğini, ancak makineler arası iletişim (M2M) aboneleri ve 0-9 yaş arası nüfus çıkarıldığında bu oranın yüzde 115,6’ya çıktığını ifade eden Uraloğlu, geniş bant internet abone sayısının da hızla arttığını belirtti. 2023 verilerine göre sabit internet aboneleri 20,06 milyon, mobil internet aboneleri ise 76,37 milyon olarak kaydedildi.

4,5G abone sayısı yükseliyor

Uraloğlu, Türkiye’de 1 Nisan 2016 tarihinde kullanılmaya başlanan 4,5G hizmetinin abone sayısının Eylül 2024 itibarıyla 87,5 milyona ulaştığını, ancak bazı vatandaşların cihaz veya SIM kartlarının bu hizmetle uyumsuz olduğunu belirterek, aktif olarak 72,5 milyon kişinin 4,5G hizmetinden faydalandığını ifade etti.

İnternet aboneliğinde kablosuz telsiz internet öne çıktı

Bakan Uraloğlu, internet abone sayılarında en yüksek artışın yüzde 30,2 ile kablosuz telsiz internet aboneliğinde yaşandığını, bunu yüzde 21,6 artışla “eve kadar fiber” abonelerinin takip ettiğini belirtti.

Operatörlerin 5G altyapısına yaptığı yatırımların yıllık bazda 24 milyar 802 milyon 968 bin 481 liradan, 39 milyar 147 milyon 839 bin 458 liraya çıktığını açıklayan Uraloğlu, bu yatırımların büyük kısmının fiber altyapıya yapıldığını söyledi. 5G teknolojisinin temeli olan fiber altyapının şu an 588 bin kilometreye ulaştığını belirten Uraloğlu, BTK tarafından yapılan çalışmalara da değinerek, 5G ve ötesi şebeke ekipmanlarının milli katkıyla üretimi için kamu ve özel sektörle iş birliği yapıldığını vurguladı.

Türkiye’nin 5G’ye geçiş sürecindeki yatırımlarının hızlanarak devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, bu gelişmelerin hem vatandaşlar hem de sanayi için büyük fırsatlar sunduğunu söyledi.