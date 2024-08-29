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Açık Hava Etkinlikleri şölen gibi bir final yapacak: Çocuk oyunları, konserler, tiyatro ve gösteriler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi her yıl yaz sezonunda yaptığı “Açık Hava Etkinlikleri” bu hafta sonu şölen tadında bir final yapacak. Cuma günü film gösterimiyle başlayacak olan final etkinlikleri, cumartesi günü konser, gölge oyunuyla devam edecek ve pazar günü çocuk oyunları, tiyatro ve animasyon gösterimiyle son bulacak.

Açık Hava Etkinlikleri şölen gibi bir final yapacak: Çocuk oyunları, konserler, tiyatro ve gösteriler

29 Ağustos 2024 Perşembe 19:10


  Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yaz akşamlarına renk kattığı Millet Bahçesi’nde düzenlenen Açık Hava Etkinlikleri’nde binlerce vatandaşın yüzünde tebessüm oldu. Yaz sezonu boyunca çocuklar, aileleri, gençler ve tüm Sakarya bu etkinliklerde yapılan konserler, gösteriler, film gösterimleri ve yarışmalarda bir araya geldi. Etkinlikler, ağustos ayı programıyla bu hafta sonu 3 günlük bir etkinlik takvimiyle final yapacak. Bu hafta sonu Millet Bahçesi’nde film gösteriminden konsere, tiyatrodan çocuk etkinliklerine kadar dolu dolu bir program Sakaryalıları bekliyor olacak. 
  30 Ağustos Cuma akşamı Zafer Bayramı nedeniyle 21.00’da “Kurtuluş” filmi gösterime girecek. 31 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da ise Büyükşehir Kent Orkestrası’nın dinleyenleri maziye götürecek seçkin müziklerin söyleneceği ‘Nostaljik Pop Konseri’ konseri gerçekleştirilecek. Aynı gün etkinlik 20.00’da tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu’nun hazırlayıp yönettiği “Salıncak” adlı gölge oyunu ile devam edecek. Gün, 21.00’da Shawshank Hapishanesi'nde yıllarını geçiren iki mahkûmu dostluğunu anlatan “Esaretin Bedeli” drama filmiyle bitecek. Çocukların doyasıya eğlendiği şişme oyun parkları, palyaçolar, akrobatlar ve sihirbazlar 1 Eylül Pazar günü saat 16.00 ila 19.00 arası çocuklarla buluşacak. Çocuk etkinliklerinden sonra Büyükşehir Kent Orkestrası tarafından saat 19.00’da “Mehter Konseri” verecek. Konser sonrası ise 20.00’da ‘Müziğin Dünyası” adlı çocuk tiyatro oyunu ve 21.00’da “Zootropolis Hayvanlar Şehri” isimli çocuk animasyon filmi gösterime girecek. Açık Hava Etkinlikleri böylelikle final yapacak. 
                                    


İHA
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