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Açık havada sinema keyfi

Kartepe'de geleneksel hale getirilen yazlık sinema günleri etkinliğinde bu hafta Aykut Enişte filmi ilgiyle izlendi.

Açık havada sinema keyfi

14 Ağustos 2024 Çarşamba 17:29



 Kartepe Belediyesi tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi Kanal Park'ta gösterilen Aykut Enişte komedi filmi, izleyenleri kahkahaya boğdu. Yalnızlığından şikayetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikayesini konu eden film, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. 
 Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Açık hava sineması nostaljisini yaz sezonunda hemşehrilerimizin ilgisi ve katılımıyla günümüze uyarlıyoruz. Sıcak yaz akşamları için keyifli bir etkinlik. Birlikte paylaştığımız her şey daha da güzelleşiyor. Havalar müsait oldukça devam edeceğiz" dedi. 
                        


İHA
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