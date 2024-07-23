Akçakoca'da gün batımı görenleri hayran bırakıyor

Anadolu'nun denize açılan kapısı olan Düzce’nin Akçakoca ilçesinde gün batımı görenleri kendine hayran bırakıyor. Gün boyunca Karadeniz sahilleri denize girmek isteyen tatilcileri ile dolup taşıyor. Kum plajları ile tatilcilerin gönlünce eğlenmesine, deniz tutkunlarının denizde özlem gidermesine imkan sağlayan Akçakoca ilçesinde gün batımı da görenleri kendisine hayran bırakıyor. Gün ortasında denize giren deniz sevdalıları, gün batımında da güneşin Karadeniz üzerine dalgalar eşliğinde düşüşünü izlemek ve günesin ufuktan ağır ağır batışını izlemek için plajları dolduruyor.

Gün batımını izlemek için sahillere vatandaşlar akın ederken bazi vatandaşlar ise ortalarıyla eşsiz manzara eşliğinde balıklarını tutuyor. Birçok vatandaş ise o eşsiz manzarayı izleyebilmek için sandalyelerin kaparak Akçakoca ilçesine akın ediyor.

İHA