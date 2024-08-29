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Ali Turan ve Necati Ateş atletizmde Sakarya’ya gururu yaşattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcuları Ali Turan ve Necati Ateş, bu yıl 5.’si düzenlenen Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu’nda kürsüye çıkarak Sakarya’nın gururu oldu.

Ali Turan ve Necati Ateş atletizmde Sakarya'ya gururu yaşattı

29 Ağustos 2024 Perşembe 18:18

  
  Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcuları, Eskişehir’de düzenlenen 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu’nda önemli bir başarıya daha imza attı. Rekor bir katılımla gerçekleştirilen organizasyonda temsilcilerimizden Ali Turan, 60-64 yaş kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışlarda bir diğer sporcumuz Necati Aktaş ise, 35-39 yaş grubunda mücadele verdi ve zorlu geçen yarışta üçüncü sırayı alarak kürsüye çıkmayı başardı. 
  Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Sakarya’mız sporun her alanında başarılarla, başarı bayrağını taşıyan sporcularla büyüyor ve adını dünyaya duyuruyor. Onlarca farklı branşta yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini topluyoruz. Atletizmde kazandıkları başarılarla göğsümüzü kabartan sporcularımız Ali Turan ve Necati Aktaş’ı tebrik ediyoruz” denildi. 
                                    


İHA
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