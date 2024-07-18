Annelere ve çocuklara hizmette sınır yok

Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı” ile kent genelinde her yaştan anneye yeni nefes alanları açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akasya Anne Şehir Merkezi’nde eğitimlere devam ediyor. İzmit Tuana Evleri içerisinde yer alan Akasya Anne Şehir Merkezi’nde kadınlara ve çocuklara yönelik verilen hizmette sınır yok. 18-36 aylık çocuklar için ebeveynli oyun atölyelerine sahip olmasıyla öne çıkan merkezde keyifli anlar yaşanıyor.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ SAĞLANIYOR

Huzur ve mutluluğun toplumun her kesimine yayılması amacıyla hareket eden Anne Şehir Merkezi büyük ses getiriyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün hizmete açtığı Akasya Anne Şehir Merkezi, 18- 36 aylık çocuklar için hizmete aldığı eğitim atölyesiyle dikkat çekiyor. Merkezde haftada bir gün 10’ar kişilik sınıflarda 18-24 ve 24-36 aylık ebeveynli oyun grupları ile çocukların gelişimi sağlanıyor.

DÜNYAYI TANIMA, ALGILAMA, ANLAMA

Anne Şehir Merkezi’nde verilen eğitimle yaşanılan çağda ihtiyaç duyulan özelliklere sahip bireyler yetiştirilmesi amaçlanıyor. Elementler atölyesinden hizmet alan çocukların yaşadığı dünyayı tanıma, algılama, anlama, öğrenme becerilerini geliştirebilmelerini, çevreye duyarlı, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında bilinçlenmelerini sağlamak üzere eğitim programlanıyor.

PSİKOLOG TARAFINDAN GÖZLEM VE YÖNLENDİRME

Ebeveynli oyun grupları çocukların gelişim süreci içinde önemli bir rol oynuyor. Çocuğun doğasında olan oyun oynama etkinliğinin yaşıtlarıyla bir arada, sosyal bir ortamda, becerilerinin (bilişsel, dilsel, duygusal, ve fiziksel) geliştirilmesine fırsat sağlıyor. Bu kapsamda çocukların sosyalleşmesi, özgüven gelişimi, ince ve kaba motor becerilerinin geliştirilmesi, dil gelişimlerinin desteklemesi oyun grubunun faydaları arasında yer alıyor. Oyun gruplarında çocukların akıl yürütme becerilerini, problem çözme yeteneklerini ve hareket ederek öğrenmeleri uzman psikologlar tarafından gözlemleniyor ve bu yönde danışmalık hizmeti verilebiliyor.

ANNELER VE ÇOCUKLAR MUTLU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anne Şehir projesiyle hem annelerin hem çocukların hayatına dokunuyor. Anneler spor yaparken çocuklarda hem eğleniyor hem öğreniyor. Akasya Anne Şehir Merkezi’nde kadınlara yönelik pilates, fitness, step aerobik ve zumba derslerinin yanı sıra diyetisyen ve fizyoterapi hizmeti de veriliyor. Fiziksel aktiviteye gelen üyelerin çocuklarının eğitimleri için de anne yanı sınıfı, yetişkin, ergen ve çocuk psikolojik danışmanlığı, çocuk oyun terapisi ve marifetli eller atölyesi yer alıyor. Merkezde çocuklara yönelik olarak da geliştirilmiş çocuk gelişim atölyeleri, çocuk akıl zekâ oyunları, robotik kodlama, metal aritmetik, düşümde drama, eğlenceli sayılar, minik kaşifler, minik eller, dikkatli minikler masal atölyesi, gems atölyesi ve 18-36 ay ebeveynli oyun grubu atölyesi bulunuyor.