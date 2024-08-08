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Asar Deresi projesi sorunsuz ilerliyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün vizyon projelerinden biri olan ve Türkiye Belediyeler Birliği’nden de ödül alan ‘Asar Deresi Projesi’ sorunsuz ilerliyor. Dört müdürlüğün ortak çalışma yürüttüğü projede, köprü zemin kaplama, restoran ve peyzaj düzenlemeleri eş zamanlı ilerliyor.

Asar Deresi projesi sorunsuz ilerliyor

08 Ağustos 2024 Perşembe 22:38



 Düzce Belediyesi’nin en büyük ve en önemli projelerinin başında gelen, Başkan Faruk Özlü’nün şehrin çehresini değiştirme hedefi doğrultusunda projesi hazırlanan ‘Asar Deresi Projesi’ devam ediyor. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından proje kategorisinde birinci seçilerek ödüle layık görülen projenin, Küçüksu Köprüsü ile Şaguç Köprüsü arasında bulunan 430 metrelik 1. etabında planlanan yay şeklinde 2 yaya köprüsü, amfi oturma alanı, dere içi ve dışı yürüyüş yolları, bisiklet yolları ile kafeteryanın tamamlanması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.  
 Fen İşleri, Park Bahçeler, Su Kanal ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün eş zamanlı olarak çalıştığı proje alanında, korkuluk montajı tamamlanan yaya köprülerinin zemin kaplama uygulamaları başladı. Kaba inşaatı bitirilen kafeteryanın sundurmasına geçilirken, dere etrafındaki peyzaj düzenlemeleri de sürdürülüyor.  
 3 etaptan oluşan ve şehir merkezine modern ve estetik bir görüntü kazandıracak olan proje ile Asar deresinin şehrin yeni cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor. 
                                


İHA
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