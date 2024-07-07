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AŞIRI SU TÜKETİMİ YAPAN BAĞ VE BAHÇE ABONELİKLERİ GEÇİCİ SÜRE DURDURULACAK

Dünyamızda ve ülkemizde etkisini gösteren küresel ısınma, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle şehrimizin ana içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajını besleyen su damarları yeterince beslenememiş olup baraj seviyemiz önceki yıllara göre hızlı düşüş göstermektedir. Abonelerimize insani tüketim ve kullanım amaçlı kesintisiz içme suyu temini sağlamak için, içme suyu kaynaklarımız üzerinde oluşan baskı nedeniyle tedbir alınması hâsıl olmuştur. Bu kapsamda, vahşi sulama yöntemi ile bağ ve bahçe sulayarak bilinçsiz su tüketimi yapan aboneler, İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek, geçici olarak abonelikleri durdurulacaktır.

AŞIRI SU TÜKETİMİ YAPAN BAĞ VE BAHÇE ABONELİKLERİ GEÇİCİ SÜRE DURDURULACAK

07 Temmuz 2024 Pazar 13:35

 Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile birlikte 2024 yılı meteorolojik verileri kullanılarak yapılan çalışmalarda, iklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak ülkemizin su hacmi indeksine göre gelecek yıllar içinde yağış rejiminde kuraklık yaşanacağı öngörülmüştür. Bu kapsamda, mevcut içme suyu kaynaklarımızın en verimli şekilde tüketilmesi önem arz etmektedir.

Abonelerimizin özellikle bağ ve bahçelerde vahşi sulama yöntemini kullanmasıyla oluşan aşırı su tüketimi, bazı bölgelerde anlık su kesintilerine neden olmaktadır. Mevzuat gereği şebekeye verilen günlük su miktarında düşme olması halinde, su teminini güvence altına almak ve öncelikle konut abonelerine su vermek amacı ile bağ ve bahçelerde şebeke suyu ile sulama gerçekleştirerek tasarruf tedbirlerine uymayan aboneler İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek abonelikleri geçici olarak durdurulacaktır.

Su tasarrufu, kişisel yaşam tarzlarımızda önemli bir yer tutmalıdır. Kocaeli halkından, su tasarrufuna önem vermelerini ve bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Su, hepimizin ortak kaynağıdır. İkamesi olmayan bu vazgeçilmez kaynağımızı korumak da hepimizin sorumluluğudur. Sürdürülebilir su politikalarını desteklemek, gelecekte su kaynaklarımızın sağlığı ve sürdürülebilirliği için atılacak önemli bir adımdır. Kocaeli Su ve Kanal İdaresi (İSU) olarak birçok tasarruf planını hayata geçirdiğimiz bu süreçte halkımızın da iş birliği ve desteği büyük bir önem taşımaktadır.
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