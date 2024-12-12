Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Derneği Başkan ve Yönetiminden Vali Aktaş'a Ziyaret

Vali İlhami Aktaş, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Ömer Karataş, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan ve beraberindeki heyet kabul etti.

Vali İlhami Aktaş’a dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Ömer Karataş, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan ve beraberindekiler kabullerinden dolayı teşekkür etti.

Vali İlhami Aktaş, dernek çalışmaları hakkında bilgi aldığı konuklarına, ziyaretleri sebebiyle Karataş ve beraberindeki konuklara teşekkür etti.