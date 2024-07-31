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Bahçede ki yangın eve sıçramadan söndürüldü

Düzce’de yol kenarında bulunan bir evin bahçesinde çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Bahçede ki yangın eve sıçramadan söndürüldü

31 Temmuz 2024 Çarşamba 18:42


  Yangın Konuralp Şehit Kemal Işıldak Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre yol üzerinde bulunan evin bahçe kısmında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin bir anda ağaçları sarması ile birlikte korkan ev ahalisi hem yangını söndürmek için müdahalede bulunurken hem de Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğü’ne bilgi verdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler alevleri eve sıçramadan söndürdü. Yangında maddi hasar meydana geldi. 
                                       


İHA
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