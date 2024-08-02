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Baret ve yelekle şantiyelere sızdılar

Çete üyeleri yakalanma anında polise böyle direndi

Baret ve yelekle şantiyelere sızdılar

02 Ağustos 2024 Cuma 21:27

 Kocaeli ve çevre illerde işçi kılığında dolaşarak, park halindeki tırlar ile şantiyelerden 3 buçuk milyon liralık malzeme çaldıkları tespit edilen 6 şüpheli tutuklandı. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise şüphelilerin çalışan gibi görünmek için baret ile yelek giyerek kamufle oldukları ve polisten kaçmaya çalıştıkları anlar yer aldı.   
  Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri; inşaat alanları, tır ve şantiyelerde meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. Çevre illerden de aynı tür hırsızlık olayının olduğunu tespit eden polis ekipleri, güvenlik kamera tespitleri ile şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin, şantiyelerde çalışan gibi görünmek için baret ve yelek giyerek kamufle oldukları ve hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin çaldıkları araçlara ikiz plaka taktıkları belirlendi. Polis ekipleri, olaya ilişkin tüm delilleri elde ederek 40 günlük çalışma sonrasında operasyon için düğmeye bastı. 
  3,5 milyonluk hırsızlık 
  Polis ekipleri çetenin İstanbul Sancaktepe'deki deposuna operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda çete üyeleri, polis ekiplerinin üstüne araba sürerek saldırmaya çalıştı. Polis ekipleri şahısları etkisiz hale getirerek yakaladı. Yakalanan şüpheliler arasında M.E'nin 27, O.K'nin 34, B.E'nin 46, B.E'nin 30, S.M'nin 22 ve S.G'nin 40 suç kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca, S.G.'nin 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. 6 şüpheli gözaltına alınırken, depoda yapılan aramada 1 milyon TL değerinde malzeme bulundu ve sahibine teslim edildi. Çetenin Kocaeli'de bir tırdan 700 bin TL değerinde et olmak üzere inşaat ve şantiyelerden toplam 3,5 milyon TL değerinde hırsızlık yaptıkları belirlendi. 
  Olaya ilişkin gözaltına alınan M.E.(49), O.K.(22), B.E.(24), B.E.(37), S.M.(39), S.G.(43) isimli 6 şüpheli bugün ifadeleri sonrasında sevk edildikleri adliyede tutuklandı. 
  Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık için geldikleri noktalar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin panelvan araçla gözlerine kestirdikleri adreslere geldikleri, çalışan gibi görünmek için baret ve yelek giyerek kamufle oldukları görüldü. Şüphelilerin yakalandıkları anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis ekiplerinin araçla şüphelilerin bulunduğu ikamete geldiği, ekipleri gören zanlıların da panikle bindikleri araçla dış kapıyı yıkmaya çalıştıkları anlar kaydedildi. 
                                         


İHA
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