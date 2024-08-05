GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Barışmak için toplandıkları kavgada kan akmıştı: 5 kişi tutuklandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde aralarındaki anlaşmazlığı çözebilmek için toplanan aile üyeleri arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 2’si ağır toplam 6 kişinin yaralanması ile neticelenen kavgada gözaltına alınan 5 şahıs tutuklandı.

Barışmak için toplandıkları kavgada kan akmıştı: 5 kişi tutuklandı

05 Ağustos 2024 Pazartesi 19:59


  Olay, Cuma günü akşam 17.00 sıralarında Hamitli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında yıllardır hayvan otlatma ve arazi anlaşmazlığı konusu bulunan aile kendi içinde barışmak için bir toplantı düzenledi. Toplantıda çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, Mehmet Ayar (33), Emine A. (40), S.A. (45), H.A. (37) , A.A. (43), A.A. (40) ve R.A. (27) isimli toplam 7 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Mehmet Ayar kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin 10 şahıs gözaltına alınırken, kavgaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.  
  Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si savcılık sorgusunun ardından serbest kalırken 5 şüpheli tutuklandı, 3'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 
                                  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Emziren anneler buluştu Emziren anneler buluştu
Eski yolu kullananların sayısı 4 kat arttı: Bolu Dağı'ndan 46 bin 507 araç geçti Eski yolu kullananların sayısı 4 kat arttı: Bolu...
Fosil yakıtlı teknelerle Sapanca Gölü'ne girenlere ceza yağdı Fosil yakıtlı teknelerle Sapanca Gölü'ne girenlere...
Çocukların kibritle oyunu yangına sebep oldu: 990 balya saman kül oldu Çocukların kibritle oyunu yangına sebep oldu: 990...
Öğrenciler Filistin'i unutmadı Öğrenciler Filistin'i unutmadı
Araması bulunan 48 kişi yakalandı 20’si tutuklandı Araması bulunan 48 kişi yakalandı 20’si tutuklandı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Emziren anneler buluştu
Düzce'de emziren anneler, İl Sağlık Müdürlüğü'nün "Dünya Emzirme Haftası" dolayısıyla düzenlediği...

Haberi Oku