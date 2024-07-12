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Başiskele Sahili'nde yaz etkinlikleri başlıyor

Başiskele Belediyesi, her yaz olduğu gibi bu yaz da 7'den 77'ye tüm vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği eğlenceli bir yaz etkinliği düzenleyecek.

Başiskele Sahili'nde yaz etkinlikleri başlıyor

12 Temmuz 2024 Cuma 14:46

 Belediye Başkanı Yasin Özlü öncülüğünde kentte kültür ve sanat etkinliklerine devam eden Başiskele Belediyesi, sıcak yaz akşamlarında vatandaşların en uğrak noktası Başiskele Sahili’nde yaz etkinliklerine başlayacak. Başiskele Sahili’nin eşsiz manzarasında, esintili yaz akşamlarında keyifli vakitler geçirmek isteyen vatandaşlar, "Haydi Başiskele Sahile 2024" etkinlikleriyle yine unutulmaz ve güzel yaz akşamları yaşayacak. 
   
 Bugün başlıyor 
 Etkinliklerin açılışı bugün saat 17.00'de çocuk aktiviteleriyle başlayacak. Kaykay pisti yanındaki etkinlik alanında kurulacak şişme oyun gruplarında eğlenceli vakitler geçirecek olan çocuklar, palyaço gösterileriyle doyasıya eğlenecek. 
 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişimine karşı Türk milletinin milli iradeye sahip çıkmasıyla kazanılan zaferin 8. yıl dönümü dolayısıyla Başiskele Belediyesi, "15/07 Şafak Vakti" adlı filmi açık hava sinemasında gösterime sunacak. Kaykay pisti yanındaki alanda kurulacak dev ekranda 13 Temmuz Cumartesi akşamı saat 21.00’de gösterime sunulacak film ücretsiz izlenebilecek. 
 Başiskele Belediyesi tarafından 16 Temmuz Salı günü saat 21.00'de "Türkülerle 15 Temmuz Kahramanlık Ruhu" konseri de verilecek. Başiskele Belediyesi Müzik Okulları eğitmenleri ve öğrencileri tarafından söylenecek kahramanlık türküleri ve şiirlerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlanacak. 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen kahramanlar ve gaziler anılacak. 
                  


İHA
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