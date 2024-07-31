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Başiskele’ye yeni bir sosyal alan daha

Başiskele’de Dereboyu Sokak'ta bölge halkı için oluşturulan sosyal yaşam alanının 1. etabının çevre düzenlemesi tamamlanmak üzere.

Başiskele'ye yeni bir sosyal alan daha

31 Temmuz 2024 Çarşamba 18:48


    
 Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Mehmetağa Mahallesi Kiraz Dere boyunca uzanan Dereboyu Sokak’ta bölge halkı için yeni sosyal yaşam alanı oluşturuluyor. Ekiplerin hummalı çalışmalıyla Dereboyu Sokak alanı 1. etabının çevre düzenlemesi tamamlanmak üzere. Yaklaşık 7 bin metrekare alan üzerine yapılan Başiskele’nin sosyal yaşam alanında yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve dinlenme yerleri yapılacak. Kentin yeşiline yeşil katan Başiskele Belediyesi, bu alana da farklı türlerde 75 ağaç dikti. Vatandaşların huzurla dinlenip vakit geçirebilmeleri için 10 kamelya, 10 ahşap bank ve çöp kovaları yerleştirilen park alanında 2 bisiklet park alanı yapılacak. Bitkisel toprak tesviyesi, sulama sistemi montajı da belediye ekiplerince yapılan yeni sosyal yaşam alanı, çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşın hizmetine sunulacak. 
                                    


İHA
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