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Başkan Adayı Büyükgöz Denizli’yi Gezdi

Seçim çalışmalarına ara vermeden sahada devam eden Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Gebze’nin kırsal mahallelerinden Denizli’yi turladı.

Başkan Adayı Büyükgöz Denizli'yi Gezdi

17 Mart 2024 Pazar 17:36

Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Denizli Mahallesi sakinlerine konuk oldu. Seçim çalışmalarına ara vermeden sahada devam eden Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Gebze’nin kırsal mahallelerinden Denizli’yi turladı. AK Parti ilçe teşkilat ve skm yöneticileriyle birlikte Denizli Mahallesi sakinlerine misafir olan Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, mahalle esnaflarına hayırlı işler bereketli kazançlar diledi. Köy kıraathanesinde teravih namazı sonrası Denizli sakinleriyle bir araya gelen Başkan Adayı Büyükgöz, “Teravih namazı sonrası Denizli Mahallesi’nde yaşayan komşularımızla bir araya gelip hasbihal eyledik. Bizleri en güzel şekilde ağırlayan kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.


GENÇ SPORCULARI DA UNUTMADI

Denizli sakinlerinden Cumhur ittifakına destek isteyen Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, yeni döneme ilişkin projeler hakkında bilgi verdi. Denizli Mahallesi’ndeki ziyaretlerini, spor kulübü sporcularına konuk olarak tamamlayan Başkan Adayı Büyükgöz, “Yoğun ve verimli geçen bir günü Denizli Mahallemizde Denizliköyü Spor Kulübü sporcuları ve kıymetli gençlerimizle noktalıyoruz. Hoş sohbetleri için gençlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.   

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