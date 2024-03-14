Başkan Adayı Büyükgöz ve Vekil Hülagü Arapçeşme Sakinlerine Misafir Oldu

Yerel seçim çalışmalarına sahada 7/24 devam eden Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü ve beraberindeki heyetle Arapçeşme Mahallesi sakinlerine misafir olarak Cumhur İttifakına destek istedi

Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, yerel seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Saha çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerini de devam eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz beraberinde AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya ve teşkilat mensuplarıyla Arapçeşme sakinlerine konuk oldu. Mahalle esnaflarını dükkanlarında tek tek ziyaret eden Başkan Adayı Büyükgöz ve Milletvekili Hülagü hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Vatandaşların ve esnafların taleplerini dinleyen Başkan Adayı Büyükgöz, yeni dönemde hayata geçirilecek projeler ve belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi.

AK KADINLARA TEŞEKKÜR ETTİLER

Esnaflardan ve vatandaşlardan mahalli idareler seçimlerinde Cumhur İttifakı’na destek isteyen Başkan Adayı Büyükgöz ve Milletvekili Hülagü esnaf turunun ardından AK Parti İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak’ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında seçim çalışmalarında önemli destekleri bulunan hanım kardeşlerine teşekkür eden Başkan Adayı Büyükgöz beraberinde Milletvekili Hülagü ile teravih namazını kıldıkları Arapçeşme Mevlana Camii cemaatiyle çay sohbeti yaptı.

GENÇLİK OTOBÜSÜNDE GEBZELİLERLE BULUŞTULAR

Çay sohbetinin ardından kent meydanında bulunan ve Türkiye’nin ilk ve tek gençlik otobüsünde Gebzeli gençlerle buluşan Başkan Adayı Büyükgöz ve Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, konuk gençlerin sorularını cevaplandırdı. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt’un ev sahipliğinde düzenlenen gençlik buluşmasında, katılımcı gençlere teşekkür eden Milletvekili Hülagü ve Başkan Adayı Büyükgöz, gençlere çeşitli hediyeler takdim etti.



