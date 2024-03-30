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Başkan Adayı Büyükgöz’den Hemşeri Derneklerine Ziyaret

Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz seçim çalışmaları kapsamında, ilçede faaliyetlerine devam eden hemşeri ve kültür derneklerini ziyaret ederek yerel seçimlerde ittifaka destek istiyor

Başkan Adayı Büyükgöz'den Hemşeri Derneklerine Ziyaret

30 Mart 2024 Cumartesi 10:33

 

 

 

 

Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz seçim çalışmaları kapsamında, ilçede faaliyetlerine devam eden hemşeri ve kültür derneklerini ziyaret ediyor. Seçim çalışmalarına hız veren Belediye Başkan Adayı Büyükgöz, Düzce Yığılcalılar Derneği, Giresun İli Espiye İlçesi Soğukpnarlılar Derneği, Fırtına Trabzonlular Derneği, Gebze Trabzonlular Derneği yöneticileri ve üyelerine misafir oldu. Yerel seçimlerde Cumhur İttifakına destek isteyen Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; ilçenin tüm paydaşlarıyla birlikte Gebze’yi Türkiye Yüzyılına hazırlayacak hizmetleri hız kesmeden kazandıracaklarını dile getirdi. 

VATANDAŞLARLA HASBİHAL ETTİ 

Evinde tedavi gören Yağlıdere Tekke Köyü Dernek Başkanı Erhan Güvenoğlu’nu da evinde ziyaret ederek acil şifalar dileyen Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz ayrıca, teravih namazını Yavuz Selim Mahallesi Yunus Emre Camii’nde birlikte eda ettiği vatandaşlar hasbihal etti. Vatandaşların dilek temenni ve önerilerini de dinleyen Başkan Adayı Büyükgöz; Gebzelilerin Cumhur İttifakına her geçen gün artan ilgi ve teveccühlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar da Başkan Adayı Büyükgöz’e seçim çalışmalarında başarılar diledi. 

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