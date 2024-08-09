GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Bıyık: "Esnaf toplumun temel taşıdır"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe merkezinde iş yerleri bulunan esnafı ziyaret etti. Esnafın toplumun temel taşı olduğunu ifade eden Muzaffer Bıyık, esnaflarla birlik beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Bıyık:

09 Ağustos 2024 Cuma 20:27


 
 Cadde üzerinde iş yerleri bulunan esnafı tek tek gezerek hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, çocuklar ve gençlerle de sohbet etti. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Muzaffer Bıyık, "Bizleri muhabbetle karşılayan ve iş yerlerinde misafir eden esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim kazançlarını bol eylesin. Esnafımızın alın terinin, emeğin, azmin, çalışkanlığın temsilcisi, toplumumuzun omurgası ve temel taşıdır. Biz; esnafımızın şehrimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyor, çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz. Şehrimiz ekonomisine katkılar sunan, gelişim ve değişiminde pay sahibi olan tüm esnaflarımıza hayırlı işler diliyorum" dedi. 
                                  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
5 ilçede karavan park yasağı 5 ilçede karavan park yasağı
Gençler gelişim kampını dolu dolu geçirdi Gençler gelişim kampını dolu dolu geçirdi
Tünel kapandı, Bolu Dağı esnafı yoğunluktan işleri yetiştiremiyor Tünel kapandı, Bolu Dağı esnafı yoğunluktan...
Başiskele'nin dört bir yanı temizleniyor Başiskele'nin dört bir yanı temizleniyor
Hemşehri buluşmaları Rumeli-Balkan ile başlıyor Hemşehri buluşmaları Rumeli-Balkan ile başlıyor
Gece döneri kokoreçe rakip oldu Gece döneri kokoreçe rakip oldu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

5 ilçede karavan park yasağı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu, 5 ilçede bazı bölgelere karavan park...

Haberi Oku