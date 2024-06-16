Başkan Bıyık’tan Kurban Bayramı Mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bayramın kazasız, belasız bir şekilde bayram coşkusu içinde geçmesini dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Rabbime, bizleri bir Kurban Bayramı’na daha kavuşturduğu için şükrediyorum. Bayramların ruhunda kardeşlik vardır, birlik ve beraberlik vardır. Bayramlar, toplumumuzda büyük öneme sahip olan bu değerlerin adeta sembolü konumundadır. Hem Allah’a hem de birbirimize yakınlaşmayı umduğumuz Kurban Bayramı’mızı kazasız, belasız bir şekilde bayram coşkusu içinde geçirmeyi temenni ediyorum.”

BAYRAM KÜLTÜRÜNÜ YAŞATALIM

Bayram kültürünün yaşatılmasının önemine vurgu yapan Başkan Muzaffer Bıyık, şöyle devam etti: “Her bayram olduğu gibi bu bayram da sevdiklerimizi ihmal etmeyelim. Büyüklerimizi ziyaret ederek, ellerinden öpüp hayır dualarını alırken, küçüklerimizin de gözlerinden öpüp bayram kültürünü yaşatalım. Darıca Belediyesi olarak ekiplerimizle birlikte bayramın huzurlu ve güven içerisinde geçmesi için tüm tedbirlerimizi aldık. Gerekli çalışmaları tamamladık. Buradan, Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi, üzücü haberlerin yürekleri yakmaması için bütün vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını, daha dikkatli ve sorumlu davranmalarını temenni ve tavsiye ediyorum.”

KURBAN BAYRAMI FİLİSTİN'İN ÖZGÜRLÜĞÜNE VESİLE OLSUN

Kurban Bayramı’nın Gazze’de yaşanan soykırımın durmasına ve Filistin’in özgürlüğüne kavuşmasına vesile olmasını temenni eden Başkan Muzaffer Bıyık, şu ifadelere yer verdi: “Bu mübarek günlerde şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Unutulmamalıdır ki; böylesine büyük ve güçlü bir ülkede özgürce yaşayabiliyorsak bunu onlara borçluyuz. Baş tacımız olan şehit ailelerimiz ve gazilerimize layık oldukları saygıyı her bayramda olduğu gibi bu bayramda da gösterecek ve yanlarında olacağız. Bu vesileyle, Hac farizasını yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunan hemşerilerimizin de ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını Yüce Allah’tan diliyorum. Kurban Bayramı’nın Gazze’de yaşanan soykırımın durmasına ve Filistin’in özgürlüğüne kavuşmasına vesile olmasını niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı’nın milletimiz ve İslam âlemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, sevgi, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Sağlıcakla kalın."