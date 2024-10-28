Başkan Büyükakın, Cumhuriyetimizin 101.yaşını kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyükakın, Türkiye Yüzyılı’nın ilk yılını da tamamladıklarına dikkat çekerek, birlik-beraberlik vurgusu yaptı.

“Bin yıldır hüküm sürdüğümüz bu topraklarda tarihimizin en önemli dönüm noktası olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum.

Kurtuluş mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbimizin kahramanlarını, vatan uğruna toprağa düşen şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum.

Cumhuriyetimizin 101’inci yaşı kutlu olsun.

Bin yıl boyunca en çetin mücadelelere sahne olan, dünyanın gözdesi olan coğrafyamız bugün yine çok çetin sınavlardan geçiyor.

Özellikle siyonist İsrail’in Filistin ve Gazze’nin ardından Lübnan’a sıçrayan soykırımı, ülkece birlik, beraberlik ve kardeşliğe olan ihtiyacımızı daha da belirgin hale getirmiştir.

Bir kez daha bir asır önceki ruhla, ortak paydamız olan ülkemizin bölünmez bütünlüğü için sımsıkı kenetlenmek zorundayız.

Bunu başardığımızda karşımızda hiçbir gücün duramayacağını bilen kirli ve karanlık güçler, 24 Ekim’de Ankara’da savunma sanayimizin gözbebeği Tusaş’a hain bir saldırı gerçekleştirdi. Bu kalleş saldırıda kaybettiğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

İşte bu saldırı, Türkiye’nin birliğinden bu karanlık odakların ne kadar korktuğunun bir göstergesiydi.

Cumhuriyetimizin 101. yaşında bu hainlere bir kez daha haykırıyoruz ki, ne yaparlarsa yapsınlar ülkemizi bölemeyecek, alçakça emellerine ulaşamayacaklardır.

Bizler de bir asır önce Kurtuluş Savaşımızın kilit noktası, Cumhuriyetimizin ilanında eşsiz bir öneme sahip güzel şehrimizi bir yandan güzelleştirmeye, bir yandan da birliğimizi güçlendirecek şekilde, tüm vatandaşlarımıza hizmetlerimizi sürdürüyoruz.

Kentsel dönüşümden kütüphanelere, sağlıktan spora, üretimden çevreye yine yüzlerce eser ve hizmeti şehrimize kazandırmış olmanın, Türkiye Yüzyılının ilk adımını hak ettiği şekilde tamamlamanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışacak, milletimize hizmetler götürmeye, birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.

Cumhuriyetimizi daha nice yıllara çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşıyacağız.

Bu duygularla bir kez daha Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101.yılını tebrik ediyorum.”