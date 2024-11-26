banner1100
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın: “Durmadan çalışmaya devam edeceğiz”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmit İlçe Başkanı Mehmet İlker Kazan ile yönetimlerini makamında ayrı ayrı konuk etti.

Başkan Büyükakın: 'Durmadan çalışmaya devam edeceğiz”

26 Kasım 2024 Salı 13:11

 GAYRET BİZDEN

Kongrelerini tamamlayan Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan ile AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve yönetimleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti. Yeni yöneticilerle de tanışan Başkan Büyükakın, Cumhur İttifakı’nın geçen iki seçimde örnek birlikteliğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Ülkemiz ve milletimiz için gayretle çalışıyoruz. Allah’a çok şükür, geriye baktığımızda milletimizin emanetine hep sahip çıkmak için uğraşmışız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sayısız eser ve hizmeti milletimizle buluşturmuşuz. Bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışacağız. Ülkemizi bölmek isteyenlere inat daha çok çalışacağız. Gayret bizden, takdir Allah’ındır” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’den kadına şiddete karşı anlamlı etkinlik Büyükşehir’den kadına şiddete karşı anlamlı...
GÜDEF, Üniversite Öğrencileri ile Tanışma Programında Buluştu GÜDEF, Üniversite Öğrencileri ile Tanışma Programında...
Gebze’de fidanlar toprakla buluştu Gebze’de fidanlar toprakla buluştu
Unutulmaz Bir Tatil için 5 Adım Unutulmaz Bir Tatil için 5 Adım
Vali AKTAŞ'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı Vali AKTAŞ'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama...
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMININ 101. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMININ 101. YIL DÖNÜMÜ...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir’den kadına şiddete karşı...
Büyükşehir, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında farkındalık...

Haberi Oku