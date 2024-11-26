Başkan Büyükakın: “Durmadan çalışmaya devam edeceğiz”

GAYRET BİZDEN

Kongrelerini tamamlayan Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan ile AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve yönetimleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti. Yeni yöneticilerle de tanışan Başkan Büyükakın, Cumhur İttifakı’nın geçen iki seçimde örnek birlikteliğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Ülkemiz ve milletimiz için gayretle çalışıyoruz. Allah’a çok şükür, geriye baktığımızda milletimizin emanetine hep sahip çıkmak için uğraşmışız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sayısız eser ve hizmeti milletimizle buluşturmuşuz. Bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışacağız. Ülkemizi bölmek isteyenlere inat daha çok çalışacağız. Gayret bizden, takdir Allah’ındır” dedi.



