Başkan Büyükakın; “Kocaeli’de 13-0 yapacağız”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Darıca 55. Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Büyükakın, “Sizden bir emanet teslim aldık ve bu emanetin hakkıyla teslim edilmesi için durmadan çalışmaya devam ettik. Öncelikle bu kadar zaman zarfında bu hizmetlerin yapılmasında öncelik eden sizlere teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben biliyorum ki, hanım kardeşlerimiz işlerini, eşlerini ve çocuklarını bırakıyorlar, bizlere destek olmak üzere şu an olduğu gibi buraya geliyorlar. Sokak sokak gezerek AK Partimizin davasını anlatıyor, hizmetlerimizi söyleme geçiriyorlar. Bir kez daha kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza ve ana kadememize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“YAPILAN HİZMETLERDE SİZİN ALIN TERİNİZ VAR”

“Biz biliyoruz ki, teşkilat yoksa bütün belediye başkanları, bütün vekiller, temsil makamında oturan herkes köksüz bir ağaca benzer” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Bizler biliyoruz ki hiç kimse kendi başına hizmet noktasında yeterli değildir. İşte bu noktada teşkilatımızın varlığı devreye giriyor. Onun için teşkilatımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Eğer Darıca’da bu kadar güzel hizmetler yapıldıysa, bunların her birinde sizin emeğiniz, sizin alın teriniz, sizin gayretiniz var” ifadelerini kullandı.

“KOCAELİ’DE 13-0’I TEKRAR YAPACAĞIZ”

Mart ayında yapılacak olan Yerel Seçimlerde Kocaeli’de 13 belediyenin hepsini Cumhur İttifakı olarak kazanacaklarını da ifade eden Başkan Büyükakın, “Bizler büyük bir davanın temsilcileriyiz. Allah‘ın izniyle bu şuurla hareket etmeye devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki, Biz Türkiye olarak dünyanın nöbetini tutuyoruz. Bu coğrafya üzerinde istikrar devam ettiği müddetçe, dünyada da huzur devam edecek diye düşünüyoruz. Türkiye adeta eski Taşköprüler üzerindeki kilit taşına benziyor. O kilit taşını oradan aldığınızda nasıl köprü çökerse eğer, Türkiye düşerse bütün dünya düşer şuuruyla Sayın cumhurbaşkanımızın ardından yol yürümeye devam ediyoruz. Allah‘ın izniyle bu yolculuğumuzu hiçbir şey durduramayacak. Kararlılıkla Sayın Cumhurbaşkanımızın ardından emek vermeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. İnşallah Kocaeli’de 13-0’ı tekrar yapacağız ve buradan en büyük desteği Cumhurbaşkanımıza göndereceğiz.” şeklinde konuştu.