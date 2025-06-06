Başkan Büyükgöz Gebzelilerin bayramını tebrik etti

Gebze’de bayram sabahlarının vazgeçilmez geleneği haline gelen bayramlaşma programı, bu Kurban Bayramı’nda da kent meydanında gerçekleşti. Bayram namazının ardından meydanda toplanan vatandaşlar, birbirleriyle ve protokol üyeleriyle bayramlaştı.