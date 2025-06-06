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Başkan Büyükgöz Gebzelilerin bayramını tebrik etti

Gebze’de bayram sabahlarının vazgeçilmez geleneği haline gelen bayramlaşma programı, bu Kurban Bayramı’nda da kent meydanında gerçekleşti. Bayram namazının ardından meydanda toplanan vatandaşlar, birbirleriyle ve protokol üyeleriyle bayramlaştı.

Başkan Büyükgöz Gebzelilerin bayramını tebrik etti

06 Haziran 2025 Cuma 14:28

 Gebze Belediyesi tarafından organize edilen Kent Bayramlaşmasında Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve protokol üyeleri Gebzelilerle bayramlaştı.

Gebzelilerin Bayramını tebrik eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tüm islam aleminin birlik ve beraberlik içinde bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu. Program kapsamında Gebze Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.
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