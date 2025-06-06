Başkan Büyükgöz Gebzelilerin bayramını tebrik etti
Gebze’de bayram sabahlarının vazgeçilmez geleneği haline gelen bayramlaşma programı, bu Kurban Bayramı’nda da kent meydanında gerçekleşti. Bayram namazının ardından meydanda toplanan vatandaşlar, birbirleriyle ve protokol üyeleriyle bayramlaştı.
Gebzelilerin Bayramını tebrik eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tüm islam aleminin birlik ve beraberlik içinde bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu. Program kapsamında Gebze Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.