Başkan Büyükgöz, İftarda Gebzelilere Konuk Oluyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında Gebzeli hemşerilerine iftara konuk oluyor. Vatandaşlarla birlikte oruç açan Başkan Büyükgöz, “Gönül sofrasında bu akşamki iftarımızı yaptık. Bizleri muhabbetle ağırlayan komşularımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul ve makbul eylesin” dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, iftara Gebzeli hemşerilerine konuk oluyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının 2. gününde iftara Arapçeşme Mahallesi sakinlerinden Patan ailesine konuk oldu. Arapçeşme Mahallesi sakinlerinden Ayşe Patan ve ailesine iftarda konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, orucunu hemşerileriyle birlikte açtı. Patan ailesine konuk severliğinden ötürü teşekkür ederek Ramazan ayını tebrik eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Arapçeşme Mahallesi sakinimiz Ayşe Patan ve değerli ailesinin gönül sofrasında bu akşamki iftarımızı yaptık. Bizleri muhabbetle ağırlayan komşularımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim; tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul ve makbul eylesin” dedi.



GEBZELİLERİN RAMAZAN AYINI TEBRİK ETTİ

İftarın ardından Bayır ailesine misafir olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Muhabbet Mevsimi Ramazan'da, iftar sonrası Mustafa Bayır ve ailesinin misafiri olduk. Kıymetli hemşehrilerimize nazik misafirperverliği için teşekkürlerimi iletiyor; Ramazan-ı Şeriflerini bir kez daha tebrik ediyorum” dedi. Gebzeli tüm hemşerilerinin mübarek Ramazan ayını tebrik eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ziyaretlerin ardından teravih namazını Arapçeşme Merkez Camii’nde eda etti. “Arapçeşme Mahallesi, Merkez Camii'nde kıldığımız teravih namazı sonrası kıymetli hemşehrilerimizle selamlaşıp sohbet ettik” diyen Başkan Büyükgöz camii cemaatiyle çay sohbetinde bir araya geldi.

