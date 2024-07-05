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Başkan Büyükgöz’den Gebzeli Hacılara Ziyaret

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hac farizasını yerine getirerek kutsal topraklardan dönen Gebzeli hacıları evlerinde ziyaret ediyor.

Başkan Büyükgöz'den Gebzeli Hacılara Ziyaret

05 Temmuz 2024 Cuma 20:29


 

 

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hac farizasını yerine getirerek kutsal topraklardan dönen Gebzeli hacıları evlerinde ziyaret ediyor. Gebzeli hacıları ve ailelerini AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, meclis üyeleriyle birlikte evlerinde ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz son olarak kutsal topraklardan dönen AK Parti Tatlıkuyu Mahalle Başkanı Ali Maraşoğlu, geçmiş dönem belediye meclis üyesi Gülcan Külahlı, AK Parti Gebze ilçe yöneticisi Samet Özçelik'in anne ve babası, önce dönem ilçe yöneticisi Korkmaz Çiçek, AK Parti Ulus Mahalle Başkanı Aslan Yılmaz, geçmiş dönem mahalle başkanı Kerim Kuyucu’nun babası Yüksel Kuyucu’ya konuk oldu.  Ziyaretlerde Büyükgöz, “Hepinizin haccını bu vesileyle bir kez daha tebrik ediyorum. Rabbim güzel bir ömür geçirmeyi hepinize nasip eder inşallah. Sizleri Allah’a emanet ediyorum” ifadelerini kullandı. Gebzeli hacılar da Başkan Büyükgöz’e ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

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