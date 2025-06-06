Başkan Büyükgöz’den Kurban Bayramı Mesajı

Birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı’na kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; gönüllerimizi buluşturan, sevgi, hoşgörü ve paylaşma duygularını pekiştiren özel zamanlardır

Kurban Bayramı; sadece bir ibadet değil, aynı zamanda yardımlaşmanın, ihtiyaç sahiplerini gözetmenin, gönüller arasında köprüler kurmanın da adıdır. Bu anlamlı günlerde kırgınlıkları geride bırakmalı, büyüklerimizi ziyaret etmeli, küçüklerimizi sevindirmeli, kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz.

Ne yazık ki bu bayrama, coğrafyamızın bazı noktalarında derin acılarla giriyoruz. Özellikle Gazze’de yaşanan insanlık dramı, hepimizin yüreğini dağlamaktadır. Bayramın ruhuna yakışır şekilde, dualarımızda mazlum coğrafyaları, başta Gazze olmak üzere zulüm gören tüm kardeşlerimizi unutmamalı; dayanışmanın ve insanlığın evrensel dilini yüceltmeliyiz.

Gebze Belediyesi olarak, hemşehrilerimizin bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi adına tüm ekiplerimizle görev başında olacağız. Paylaşmanın ve kardeşliğin her haneye ulaşması için elimizden gelen gayreti sürdüreceğiz.

Bu vesileyle başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın Gebze’mize, ülkemize, Gazze’ye ve tüm İslam âlemine barış, huzur ve esenlik getirmesini Yüce Allah’tan diliyorum.