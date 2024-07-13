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Başkan Büyükgöz’ün 15 Temmuz Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerini 15 Temmuz Pazartesi akşamı anma programı için 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanına davet etti.

Başkan Büyükgöz'ün 15 Temmuz Mesajı

13 Temmuz 2024 Cumartesi 13:22



Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. “15 Temmuz direnişi, asırlar boyu unutulmayacak bir destandır“ diyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “15 Temmuz 2016 tarihinde de milletimiz, ülkemizin geleceğine yöneltilen hain kalkışma karşısında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek hain darbe girişimine karşı durmuş; canı pahasına, devletine, demokrasisine, geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklarda, demokrasimize ve milli birliğimize kast eden her türlü girişim başarısız olmaya mahkumdur. 

GÖREVİMİZ DEMOKRASİMİZİ KORUMAK 

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimi, birlik ve beraberliğimize yapılan bir saldırı olarak tarihin sayfalarına kara bir leke olarak kaydedilmiştir. Milletimizin birliğine, kardeşliğine ve özgürlüğüne kast eden hiçbir güç, asla başarılı olamayacaktır. Demokrasimizin kazanımlarını korumak, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, ülkemizi daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

MEYDANDA ANMA ETKİNLİKLERİ 

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ayrıca, Gebzeli hemşerilerini 15 Temmuz Pazartesi akşamı anma programı için Milli İrade Kent Meydanına davet etti. 19:30’da kortej yürüyüşüyle (Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde toplanma) başlayacak 15 Temmuz anma programı kapsamında Prof. Dr. Nurullah Genç (yazar), Aykut Kuşkaya (sanatçı), Ramazan Zor (sanatçı) Gebzelilerle meydanda buluşacak.  

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