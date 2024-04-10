Başkan Büyükgöz’ün Bayram Mesajı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Ramazan Bayramı nedeniyle bir tebrik mesajı yayımladı. Başkan Büyükgöz mesajında, “Başta Filistin’de akan kardeş kanının biran önce durmasını, İslam coğrafyasında ve tüm dünyada barış, kardeşlik ve huzurun tesis edilmesini Cenabı Allah’tan niyaz eder, tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramı’nı da en kalbi duygularımla tebrik ederim” dedi

10 Nisan 2024 Çarşamba 11:08