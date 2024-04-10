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Başkan Büyükgöz’ün Bayram Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Ramazan Bayramı nedeniyle bir tebrik mesajı yayımladı. Başkan Büyükgöz mesajında, “Başta Filistin’de akan kardeş kanının biran önce durmasını, İslam coğrafyasında ve tüm dünyada barış, kardeşlik ve huzurun tesis edilmesini Cenabı Allah’tan niyaz eder, tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramı’nı da en kalbi duygularımla tebrik ederim” dedi

Başkan Büyükgöz'ün Bayram Mesajı

10 Nisan 2024 Çarşamba 11:08

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyügöz, Ramazan Bayramı nedeniyle bir tebrik mesajı yayımladı. Mesajında, “Ramazan Bayramı, milletçe sahip olduğumuz dostluk, kardeşlik, sosyal dayanışma ve yardımlaşma gibi ulvi duyguların yeniden canlandığı, halkımızı birbirine bağlayan müstesna bir bayramdır” diyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bayramlar, insanların birbiriyle kaynaştığı, birlik, paylaşma ve hoşgörünün güzel örneklerinin sergilendiği özel günlerdir. Bayram günlerinde, bugünlerin kazandırdığı alışkanlıkla tüm hayatımızda iyiye ve güzele yönelmeli, insanlara hoşgörüyle yaklaşmalıyız. Bizleri bir arada tutan değerlerimize sahip çıkmalı, birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Başta Filistin’de akan kardeş kanının durmasını, İslam coğrafyasında ve tüm dünyada barış, kardeşlik ve huzurun tesis edilmesini Cenabı Allah’tan niyaz eder, tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramı’nı da en kalbi duygularımla tebrik ederim” ifadelerini kullandı. 
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