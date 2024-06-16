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Başkan Çiftçi’den Kurban Bayramı mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm Çayırovalıların ve İslam Alemi’nin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Başkan Çiftçi'den Kurban Bayramı mesajı

16 Haziran 2024 Pazar 17:53


Kurban Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “İslam Alemi olarak Kurban Bayramı’na ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. İnanç ve ibadet ruhunu derinden hissettiğimiz Kurban Bayramı; kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma bağlarımızın güçlendiği müstesna günlerdendir. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bayramı en güzel şekilde değerlendirmek ve huzurlu bir bayram geçirmek tüm vatandaşlarımız için en büyük dileğim. Kurban, Rabbimizin bizlere vermiş olduğu nimetlere şükretmenin, paylaşmanın ve yardımlaşmanın ifadesidir. Kurban Bayramı, cömertliğin, rahmetin ve bereketin bol olduğu bayram, herkesin birbirini sevgi ve samimiyetle bir kez daha kucaklaması için bir fırsat görülmeli ve iyi değerlendirilmelidir. Mübarek Kurban Bayramı’nda dualarımız, Gazze’de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimizle beraberdir. Bayram vesilesiyle, Gönül Coğrafyamızda akan kanın son bulmasını yüce rabbimden niyaz ederim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Çayırovalı hemşehrilerimizin, ülkemizin ve İslam Alemi’nin Kurban Bayramı’nı tebrik eder, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini dilerim.” 

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