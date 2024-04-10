Başkan Çiftçi’den Ramazan Bayramı mesajı

“ÇOK KIYMETLİ ZAMANLARDIR”
Bayramlar toplumda insanların ortak değerler etrafında kenetlendiği, milli gelenek, örf ve adetlerimizin bütün güzellikleriyle yaşandığı bayram günleri; kimsesizlerin hatırlandığı, akraba ve yakınların buluştuğu, sevgi ve muhabbet hislerinin paylaşıldığı, kırgınlıkların küskünlüklerin unutulduğu, birlik ve beraberlik, hoşgörü duygularının yoğunlaştığı çok kıymetli zamanlardır.
“RAMAZAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN”
Birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bayramlarımızı en güzel şekilde değerlendirmeli ve bayram ruhunu hep birlikte en güzel şekliyle yaşamalıyız. Bu duygu ve düşünceler ile başta tüm Çayırovalı hemşehrilerimizin ve tüm İslam Alemi’nin Ramazan Bayramı’nı tebrik eder, bayram vesilesi ile Gönül Coğrafyamızda akan kanın bir an önce durmasını yüce Rabbimden niyaz ederim. Ramazan Bayramımız mübarek olsun."