Başkan Çiftçi’den Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Çiftçi, Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiği mesajında, tüm Çayırovalı hemşehrilerinin ve tüm İslam Alemi’nin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Başkan Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan Mübarek Ramazan Ayı’nı geride bırakarak, bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlarımız gönül köprülerinin kurulduğu, muhabbet bağının arttığı, yüreklerin sevgiyle coştuğu özel günlerdir. Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bayramlarımız ülkemiz, milletimiz ve İslam Alemi için en kıymetli günlerdendir.



