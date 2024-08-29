banner1072
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Özlü “30 Ağustos kurtuluşumuzu taçlandıran zaferdir”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 30 Ağustos Zaferi’nin 102. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Özlü '30 Ağustos kurtuluşumuzu taçlandıran zaferdir”

29 Ağustos 2024 Perşembe 19:07


 Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kurtuluş Savaşı’nın son çarpışması, Büyük Taarruz sonrası kazanılan zaferin kutlandığı gün olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Türk tarihinin büyük zaferlerle inşa edildiğine dikkat çeken Başkan Özlü, Aziz Türk Milleti’nin binlerce yıldır olduğu gibi tarih sahnesinde var olmaya devam edeceğini belirtti. Özlü; “Aziz Türk Milleti, tarihi sayısız zaferle dolu binlerce yıllık geçmişe sahip, bağımsızlığı vazgeçilmez özelliği olan toplumdur. Anadolu topraklarını yurt edinen ecdadımız, nice yokluk ve imkansızlıklara rağmen yine bağımsızlığından vazgeçmemiş, bizlerin, vatanımız ve milletimizin bugüne kadar gelmesini sağlamıştır. Aziz Milletimiz bir gün bile düşman işgali altında kalmaktansa büyük bir cesaretle şahadete yürümüş istiklal ve geleceğine sahip çıkmıştır. Kurtuluş Savaşımız, Büyük Taarruz ve ardından gelen Büyük Zafer’imiz mücadelemizi taçlandıran yegane sonuçtur. Bu destansı geçmişimizden aldığımız güçle ortaya koyduğumuz cesaret bugünkü Güçlü Türkiye idealinin gerçekleşmesini sağlamıştır, sağlamaya devam edecektir. Bu inanç ve kararlılıkla aydınlık ve müreffeh yarınlarımızı inşa etmeye emin adımlarla devam edeceğimize inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramımızın yıl dönümü vesilesi ile Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.  
                                


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Palet fabrikasında çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı Palet fabrikasında çıkan yangının alevleri geceyi...
Kemalpaşa sokakları estetik bir görünüme kavuşuyor Kemalpaşa sokakları estetik bir görünüme kavuşuyor
Hem şarj hem deşarj oluyorlar Hem şarj hem deşarj oluyorlar
Balık tutarken nereden geldiği belli olmayan kurşun hayattan koparmıştı: O olayda 2 tutuklama Balık tutarken nereden geldiği belli olmayan kurşun...
Gökhan İn: “Şu anda öyle bir haldeyiz ki 3 çocuğum da okula gitmek istemiyor” Gökhan İn: “Şu anda öyle bir haldeyiz ki 3 çocuğum...
Açık Hava Etkinlikleri şölen gibi bir final yapacak: Çocuk oyunları, konserler, tiyatro ve gösteriler Açık Hava Etkinlikleri şölen gibi bir final yapacak:...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Palet fabrikasında çıkan yangının alevleri...
Bolu’da gece saatlerinde palet fabrikasında çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı. İtfaiye ekipleri...

Haberi Oku