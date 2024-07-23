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Başkan Özlü “Kızılay meydanı nostaljik bir çarşımız olacak”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kızılay Meydanı’nda uygulayacakları proje ile ilgili istişarelerde bulunmak üzere bölgede faaliyet gösteren esnaflarla bir araya geldi. Özlü, “Burası Düzce’nin eski bir çarşısı. Bizim de nostaljik bir çarşımız olsun” dedi.

Başkan Özlü 'Kızılay meydanı nostaljik bir çarşımız olacak”

23 Temmuz 2024 Salı 14:48


 
 Başkan Faruk Özlü’nün bu dönem hayata geçirmeyi planladığı Türkiye Yüzyılında Düzce İçin 100 Projeden biri olan Kızılay Meydan Projesi için hazırlıklar başladı. Şehrin en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Kızılay Meydanı’nda faaliyet gösteren esnaflarla bir araya gelen Özlü, proje ile ilgili istişarelerde bulundu.   
 Seçim sürecinde esnafların kendisinden başta aydınlatma olmak üzere kaldırım ve trafik düzenlemesi talepleri olduğunu hatırlatan Faruk Özlü, “Asar Deresi’nde bir proje yürütüyoruz. Tamamlandığında cazibe merkezi olacak. Cedidiye Meydanı’nı da yapıyoruz. Burası arada kalan bir bölgemiz. Bu dönemde Düzce için 100 proje açıklamıştık. Bu projelerimizden biri de Kızılay Meydan projesi. Bu projemizle ilgili sizlerin taleplerini dinlemeye ve istişarede bulunmaya geldim. Projemiz sizin de isteklerinize göre şekillenecek” dedi.  
 Esnafların taleplerini de dinleyen Başkan Özlü, “Güzel bir proje yapacağız. Burası Düzce’nin eski bir çarşısı. Bizim de nostaljik bir çarşımız olsun istiyoruz. Altyapı, aydınlatma, kaldırım ve cephe giydirme projesi bizden, cephe giydirmeleri sizden. Hem meydana bir canlılık gelsin, hem de estetik bir görüntü kazandıralım” şeklinde konuştu.  
Bu hafta mimarlar ile esnaf temsilcilerinden oluşan heyetin proje ile ilgili istişare etmek üzere bir araya gelmesi yönünde karar alındı.  
                               


İHA
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