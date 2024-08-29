Belediye başkanı çocuklarla spor yaptı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırovaspor Futbol Okulları'nda eğitim gören çocuklar ve aileleriyle spor yaptı.

Çayırova Kuştepe Stadyumu’nda düzenlenen programa Başkan Çiftçi'nin yanı sıra Çayırovaspor Başkanı Muammer Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, STK temsilcileri, çocuklar ve velileri katıldı. İlk olarak Kuştepe Stadyumu içerisinde yürüyüş yapan katılımcılar, daha sonra ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Başkan Çiftçi ve beraberindekiler minik sporcuların gerçekleştirdiği antrenmanları da izledi ve onlarla birlikte futbol oynadı.

Başkan Çiftçi, "Çayırovaspor Futbol Okulu sporcularımızla, ailelerimizle, dernek başkanlarımızla ve sporsever hemşehrilerimizle birlikte Kuştepe Stadımızda yürüyüş, ısınma hareketleri ve şut atışı yaptık. Keyifli ve enerji geçen sportif faaliyetlerimiz için emek veren kulüp başkanlarımıza, hocalarımıza ve kıymetli ailelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

İHA