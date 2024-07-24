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Bilgievi yaz okullarında hem eğleniyor hem öğreniyorlar

Çayırova Belediyesi Bilgievleri Yaz Okulları’nda eğitim alan çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Bilgievi yaz okullarında hem eğleniyor hem öğreniyorlar

24 Temmuz 2024 Çarşamba 09:44


 
  Çayırova Belediyesi, ilçedeki çocukların ve gençlerin yaz aylarını dolu dolu geçirmesi için çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. İlçedeki her mahallenin hizmetinde olan bilgievlerinde yaz okulu eğitimleri sürüyor. Tamamlanan kayıt sürecinin ardından 1 Temmuz’da derslerine başlayan Çayırovalı çocuklar ve gençler, bulundukları mahallede yer alan bilgievlerindeki yaz okulu kurslarıyla kendilerini geliştiriyor. Zeka oyunları, okuma-yazma kursları, eğlenceli matematik, eğlenceli bilim, sokak oyunları, resim, müzik ve Kur’an-ı Kerim dersleriyle birlikte yaz aylarını dolu dolu geçiren Çayırovalı minikler ve gençler, önümüzdeki eğitim öğretim dönemine daha güzel şekilde hazırlanmış oluyor. Bilgievi Yaz Okulları’ndaki eğitim 2 Ağustos Cuma günü sona erecek. 
                                       


İHA
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