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Bisiklet tutkunları Kandıra'da pedal çevirecek

Kocaeli'de 12-15 Eylül tarihleri arasında "4. Turizm ve Bisiklet Festivali" düzenlenecek. Kandıra'da gerçekleştirilecek festival, kentteki doğa turizmi rotalarını ön plana çıkaracak.

Bisiklet tutkunları Kandıra'da pedal çevirecek

21 Ağustos 2024 Çarşamba 19:58


 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından turizmin gelişmesi, Turizm Master Planı ve Markalaşma yolculuğu kapsamında turizm festivali düzenlenecek. Bu kapsamda yapılacak 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivaliyle mavi bayraklı plajları, tarihi değerleri ve yeşiliyle 4 mevsim turizmden pay alan Kocaeli, önemli turizm rotalarını tanıtacak. Kocaeli'nin sahip olduğu doğal zenginliklerini ve doğa turizmi rotalarını tanıtmayı amaçlayan festival, 12-15 Eylül tarihleri arasında Kandıra'da gerçekleşecek. Festival kapsamında bisiklet tutkunları Kandıra'nın turistlik mekanlarında pedal çevirecek. 
 4 gün sürecek festivalin ilk gününde Kerpe Kartal Kayalıklarına sürüş gerçekleştirilecek. 6 kilometrelik parkurda gün batımı sürüşü gerçekleştirecek. Festivalin diğer günlerinde ise Kerpe, Cebeci, Babalı, Çamkonak, Pembe Kayalar, Sarısu ve Bağırganlı gibi Kandıra'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı rotalarda pedal çevrilecek. 
 Uluslararası bir etkinlik haline gelen festivale Almanya, Bulgaristan ve Arnavutluk’tan bisiklet tutkunları katılım sağlayacak. 
                                   


İHA
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